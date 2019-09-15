Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tur için dört aday önde

TUNUS (AA) - Tunus'ta adayların partileri, seçim ofislerinden yapılan gayri resmi açıklamalar ve sandık çıkış anketlerine göre, anayasa profesörü Kays Said, tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi, Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro ve eski Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi olmak üzere, cumhurbaşkanı seçiminde dört aday öne çıkıyor.

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı. Adayların partileri, seçim ofislerinden yapılan gayri resmi açıklamalar ve sandık çıkış anketlerine göre, anayasa profesörü Kays Said, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi'nin adayı Karvi, Nahda Hareketi'nin adayı ve aynı zamanda Meclis Başkan Vekili Moro ve Nida Tunus Partisi'nin adayı eski Tunus Savunma Bakanı ez-Zubeydi'nin, ikinci tura çıkması bekleniyor.

- Karvi'nin ekibinden "ikinci tura kaldık" açıklaması

Tunus'ta kamuoyu araştırma şirketi Sigma Konsey, yaptığı sandık çıkış anketlerine göre, Kays Said'in ikinci tura kalacağını açıkladı.

Karvi'nin kampanya ekibinden isminin gizli kalmasını isteyen bir üye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ellerindeki sonuçlara göre adayları Nebil Karvi'nin ikinci tura kalmayı başardığını" öne sürdü.