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Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tur için dört aday önde

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 23:12 | Son Güncelleme

Tunus'ta adayların partileri ve seçim ofislerinden yapılan gayri resmi açıklamalar ve sandık çıkış anketlerine göre, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tur için dört aday önde bulunuyor - Anayasa Profesörü Kays Said, tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi, Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro ve eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'nin ikinci tura çıkması bekleniyor - Seçime katılım oranı, yüzde 45 olarak açıklandı

TUNUS (AA) - Tunus'ta adayların partileri, seçim ofislerinden yapılan gayri resmi açıklamalar ve sandık çıkış anketlerine göre, anayasa profesörü Kays Said, tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi, Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro ve eski Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi olmak üzere, cumhurbaşkanı seçiminde dört aday öne çıkıyor.

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı. Adayların partileri, seçim ofislerinden yapılan gayri resmi açıklamalar ve sandık çıkış anketlerine göre, anayasa profesörü Kays Said, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi'nin adayı Karvi, Nahda Hareketi'nin adayı ve aynı zamanda Meclis Başkan Vekili Moro ve Nida Tunus Partisi'nin adayı eski Tunus Savunma Bakanı ez-Zubeydi'nin, ikinci tura çıkması bekleniyor.

- Karvi'nin ekibinden "ikinci tura kaldık" açıklaması

Tunus'ta kamuoyu araştırma şirketi Sigma Konsey, yaptığı sandık çıkış anketlerine göre, Kays Said'in ikinci tura kalacağını açıkladı.

Karvi'nin kampanya ekibinden isminin gizli kalmasını isteyen bir üye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ellerindeki sonuçlara göre adayları Nebil Karvi'nin ikinci tura kalmayı başardığını" öne sürdü.

Buna karşın Nahda Hareketi, "sandık sonuç anketi" olarak ilan edilen sonuçları reddettiğini duyurdu.

- Eski cumhurbaşkanı yenilgiyi kabul etti

Bununla birlikte, cumhurbaşkanı adaylarından eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ilk sonuçlara göre, ikinci tur şansının kalmadığını ve "seçmenleri ikna etmekteki başarısızlığa ilişkin tüm sorumluluğun kendinde olduğunu" belirtti.

Tunus'ta cumhurbaşkanını seçmek için oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı. 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 13 bin sandıkta oy verme işlemi 18.00'de sona erdi.

- Katılım oranı yüzde 45,02

Tunus Yüksek Seçim Konseyi, sandıklar kapandıktan sonra yaptığı basın toplantısında, yurt içindeki katılım oranını yüzde 45,02; yurt dışında ise yüzde 19,7 olarak açıkladı.

Oy verme işlemlerinin yapıldığı merkezlerde, özellikle gençlerin seçime yeterince ilgi göstermediği görülmüştü.

Ülke içinde ve dışındaki 33 seçim bölgesinde yapılan seçimde 24 aday yarıştı.

Bugünkü seçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek.

Aday sayısının çok olması nedeniyle, seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Tunus Tunus 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri

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