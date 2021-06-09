Tüp bebek tedavisinde akupunktur mucizesi! Bakın nasıl etki ediyormuş

Tüp bebek tedavisi farklı sebeplerden dolayı olumsuz sonuçlanabiliyor. Umudunu kaybetmeden defalarca denenmesine rağmen beklenilen gerçekleşmeyebiliyor. Bu noktada tüp bebek tedavisinin neden olumsuz sonuçlandığını bilmek anne adaylarını çözüme yönlendirebiliyor. Akupunktur da tüp bebek tedavisi düşünen kadınların yardımıcısı oluyor.

AKUPUNKTUR TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE NASIL BİR ETKİ YARATIYOR?

2006 yılında ABD'de, 6 tane çok ciddi bilimsel yöntemle yapılmış çalışmalar yayınlanmıştır. Bu çalışmalarda, tüp bebek tedavisi olan anne adaylarına akupunktur tedavisi yapıldığında, akupunktur tedavisi uygulanmayan anne adaylarına göre şanslarının çok yüksek olduğu gözlenmiştir. O günden beri de ülkemizde yaygın olarak tüp bebek tedavisi olan anne adaylarına akupunktur uygulanmaktadır.

Tüp bebek tedavisinde akupunktur uygulamasının amacı anne adayını tüp bebek tedavisine hazırlamaktır. Yani akupunktur uygulamasıyla tüp bebek tedavisi gören anne adayı, transferin başarılı şekilde gerçekleşmesini sağlar.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR STRES FAKTÖRÜNÜ ORTADAN KALDIRIYOR!

Akupunktur, limbik sistem üzerinden stresi ortadan kaldırmaktadır. Hiçbir sorun olmadığı halde yani yumurta kalitesi gayet iyi, endometrium seviyesi gayet iyi ancak hamilelik gerçekleşemiyor. Bu noktada hamileliğin gerçekleşmeme nedeninin yaklaşık yarısı stres kaynaklı olmaktadır. Akupunktur bu stresi ortadan kaldırarak çok önemli bir engeli aşmaktadır.