Tüp bebek tedavisinde yaş önemli mi?

Bu soruya kısaca ‘evet önemlidir’ şeklinde cevap verilebilir. Çünkü; doğan her kadın, yumurtalıklarında yaklaşık 250-300 bin adet; ilerde olgun yumurta hücresine doğru gelişme potansiyeli olan yumurtacıklarla doğar. Bu yumurta hücreleri ergenlik dönemine kadar uykudadır.

Ergenlik dönemi ile birlikte hormonal değişikliklerin etkisiyle bu yumurtalar ileri aşamalara gelişmeye başlar. Her ay yaklaşık olarak adet bittikten bir hafta sonra diyebileceğimiz bir dönemde bu yumurta hücrelerinin içinden bir tanesi tam olgunlaşma dönemine girerek, yaklaşık 18-20 mm çapa ulaşır ve ardından yumurtlama dediğimiz olayla yumurta, rahime açılan sağlı sollu tüplerden birinin içerisine atılarak döllenmeyi bekler.

EMBRİYONUN İLK HÜCRELERİ NE ZAMAN OLUŞUR?

Bu dönemde korunmasız bir ilişki olur ve sperm hücreleri tüpe ulaşırsa döllenme gerçekleşir ve embriyonun ilk hücreleri oluşur. Aynı ay içerisinde bir miktar büyüyen ama tam olgunlaşmayan diğer yumurtalarsa hayati fonksiyonlarını yitirerek söner. Bir kadının hayatı boyunca bu şekilde tam olgunluğa erişebilecek yumurta sayısı 350-400’dür.