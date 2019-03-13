KADIN

Tüp bebek tedavisinde yaş önemli mi?

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 13.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

Tüp bebek tedavisindeki gelişmeler birçok çifti mutlu ederken akıllara bazı sorular da geliyor. Bunlardan biri tedavide yaşın önemi. Peki gerçekten yaş mühim bir faktör mü? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy, konu hakkında aklımıza takılan sorular

Tüp bebek tedavisinde yaş önemli mi?

Bu soruya kısaca ‘evet önemlidir’ şeklinde cevap verilebilir. Çünkü; doğan her kadın, yumurtalıklarında yaklaşık 250-300 bin adet; ilerde olgun yumurta hücresine doğru gelişme potansiyeli olan yumurtacıklarla doğar. Bu yumurta hücreleri ergenlik dönemine kadar uykudadır.

Ergenlik dönemi ile birlikte hormonal değişikliklerin etkisiyle bu yumurtalar ileri aşamalara gelişmeye başlar. Her ay yaklaşık olarak adet bittikten bir hafta sonra diyebileceğimiz bir dönemde bu yumurta hücrelerinin içinden bir tanesi tam olgunlaşma dönemine girerek, yaklaşık 18-20 mm çapa ulaşır ve ardından yumurtlama dediğimiz olayla yumurta, rahime açılan sağlı sollu tüplerden birinin içerisine atılarak döllenmeyi bekler.

EMBRİYONUN İLK HÜCRELERİ NE ZAMAN OLUŞUR?

Bu dönemde korunmasız bir ilişki olur ve sperm hücreleri tüpe ulaşırsa döllenme gerçekleşir ve embriyonun ilk hücreleri oluşur. Aynı ay içerisinde bir miktar büyüyen ama tam olgunlaşmayan diğer yumurtalarsa hayati fonksiyonlarını yitirerek söner. Bir kadının hayatı boyunca bu şekilde tam olgunluğa erişebilecek yumurta sayısı 350-400’dür.

YUMURTA KALİTESİ YAŞLA BİRLİKTE BOZULUR MU?

Tüm bu dediğimiz süreç kadın vücudunda her ay gerçekleştiği için ve her ay bu süreçte pek çok yumurta hücresi tükendiği için ilerleyen yaşla birlikte, tam olgunlaşma evresine geçebilecek yumurtaların hem sayısında azalma olacak ve hem de gelişen yumurta kalitesi yaşla birlikte bozulacaktır.

O nedenledir ki, özellikle 40 yaş üstü kadınlarda yumurtlama tedavilerinin başarısı, elde edilebilecek yumurta sayı ve kalitesi az olduğu için düşecektir. Aynı sebepler tüp bebek yöntemi dediğimiz invitro fertilizasyon (IVF) için de geçerlidir.

40 YAŞINDAN SONRA TEDAVİ OLUNMALI

Çocuk sahibi olmak isteyen kadınların o nedenle mümkünse 40 yaşından önce bu tedavileri olmaları tercih edilmeli. Her ne kadar hastaların yumurta rezervi; sağlıklı beslenip beslenmemesi, bol sıvı alıp almaması, egzersiz yapıp yapmaması, eşlik eden diğer hastalıkları, özellikle obezitesi gibi pek çok faktörle ilgili olsa da, tüp bebek başarısındaki en büyük etmenlerden birisi de hiç şüphesiz yaş faktörü olacaktır.

Hastalara bebek sahibi olma şanslarıyla ilgili en sağlıklı bilgi, yine kadın doğum doktorları tarafından tüm bu etkenlere ilaveten yumurta rezervi ve hormon profillerini gösteren testler birlikte değerlendirilerek verilecektir.

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.camliktipmerkezi.com
Facebook: @camliktip
Instagram: @camliktip

Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu
Yoğun bakımdan dönen ikizini 'kucaklayan' bebeğin o anları görülmeye değerYoğun bakımdan dönen ikizini 'kucaklayan' bebeğin o anları görülmeye değer
Her 4-5 kadından biri bunu yaşıyor yaşla birlikte daha da artıyorHer 4-5 kadından biri bunu yaşıyor yaşla birlikte daha da artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tüp bebek tedavisi yaş ilişkisi tüp bebek

En Çok Okunan Haberler

Azra Akın bebeğiyle fotoğrafını paylaştı!

Azra Akın bebeğiyle fotoğrafını paylaştı!

Hatice'den sert açıklama 'Dava açacağım'

Hatice'den sert açıklama 'Dava açacağım'

Sıla'dan kafa karıştıran paylaşım!

Sıla'dan kafa karıştıran paylaşım!

İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya arasında aldatma krizi!

İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya arasında aldatma krizi!

EDHO'da Hızır'a büyük ihanet! Kafasına çuval geçirilip...

EDHO'da Hızır'a büyük ihanet! Kafasına çuval geçirilip...

Dikkat! Birçok kadın kullanıyor, 'ölmediğin için şanslısın' denildi

Dikkat! Birçok kadın kullanıyor, 'ölmediğin için şanslısın' denildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni doğum yaptı, 'çekici' değilsin dediler! Doğum sonrası vücudunu bakın nasıl yansıttı

Yeni doğum yaptı, 'çekici' değilsin dediler! Doğum sonrası vücudunu bakın nasıl yansıttı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

En küçük mucize! Annesi bile 'yaşamaz' demişti

En küçük mucize! Annesi bile 'yaşamaz' demişti

80 binde bir görülen mucize! Böyle doğdu

80 binde bir görülen mucize! Böyle doğdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yoğun bakımdan dönen ikizini 'kucaklayan' bebeğin o anları görülmeye değer

Yoğun bakımdan dönen ikizini 'kucaklayan' bebeğin o anları görülmeye değer

Tekrarlayan gebelik kaybı nedir, tedavisi mümkün mü?

Her 4-5 kadından biri bunu yaşıyor yaşla birlikte daha da artıyor

Hasta bebeği için ped kullandı! Yöntemi binlerce annenin imdadına koştu

Annenin pedli çözümü binlerce kişinin imdadına koştu

Milyonlarca kadının hayatını kurtardı, ama cehalet onu akıl hastanesine kapattırdı! Ignaz Semmelweis'a insanlık çok şey borçlu

Milyonlarcasını kurtardı hüzün veren bir sonla hayatını kaybetti

Yeni doğum yaptı, 'çekici' değilsin dediler! Doğum sonrası vücudunu bakın nasıl yansıttı

Yeni doğum yaptı, 'çekici' değilsin dediler! Doğum sonrası vücudunu bakın nasıl yansıttı

Sosyal medyadaki ''süper anneler'' sizi yanıltmasın

Sosyal medyadaki ''süper anneler'' sizi yanıltmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.