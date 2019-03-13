Tüp bebek tedavisinde yaş önemli mi?

Bu soruya kısaca ‘evet önemlidir’ şeklinde cevap verilebilir. Çünkü; doğan her kadın, yumurtalıklarında yaklaşık 250-300 bin adet; ilerde olgun yumurta hücresine doğru gelişme potansiyeli olan yumurtacıklarla doğar. Bu yumurta hücreleri ergenlik dönemine kadar uykudadır.
Ergenlik dönemi ile birlikte hormonal değişikliklerin etkisiyle bu yumurtalar ileri aşamalara gelişmeye başlar. Her ay yaklaşık olarak adet bittikten bir hafta sonra diyebileceğimiz bir dönemde bu yumurta hücrelerinin içinden bir tanesi tam olgunlaşma dönemine girerek, yaklaşık 18-20 mm çapa ulaşır ve ardından yumurtlama dediğimiz olayla yumurta, rahime açılan sağlı sollu tüplerden birinin içerisine atılarak döllenmeyi bekler.
EMBRİYONUN İLK HÜCRELERİ NE ZAMAN OLUŞUR?
Bu dönemde korunmasız bir ilişki olur ve sperm hücreleri tüpe ulaşırsa döllenme gerçekleşir ve embriyonun ilk hücreleri oluşur. Aynı ay içerisinde bir miktar büyüyen ama tam olgunlaşmayan diğer yumurtalarsa hayati fonksiyonlarını yitirerek söner. Bir kadının hayatı boyunca bu şekilde tam olgunluğa erişebilecek yumurta sayısı 350-400’dür.
YUMURTA KALİTESİ YAŞLA BİRLİKTE BOZULUR MU?
Tüm bu dediğimiz süreç kadın vücudunda her ay gerçekleştiği için ve her ay bu süreçte pek çok yumurta hücresi tükendiği için ilerleyen yaşla birlikte, tam olgunlaşma evresine geçebilecek yumurtaların hem sayısında azalma olacak ve hem de gelişen yumurta kalitesi yaşla birlikte bozulacaktır.
O nedenledir ki, özellikle 40 yaş üstü kadınlarda yumurtlama tedavilerinin başarısı, elde edilebilecek yumurta sayı ve kalitesi az olduğu için düşecektir. Aynı sebepler tüp bebek yöntemi dediğimiz invitro fertilizasyon (IVF) için de geçerlidir.
40 YAŞINDAN SONRA TEDAVİ OLUNMALI
Çocuk sahibi olmak isteyen kadınların o nedenle mümkünse 40 yaşından önce bu tedavileri olmaları tercih edilmeli. Her ne kadar hastaların yumurta rezervi; sağlıklı beslenip beslenmemesi, bol sıvı alıp almaması, egzersiz yapıp yapmaması, eşlik eden diğer hastalıkları, özellikle obezitesi gibi pek çok faktörle ilgili olsa da, tüp bebek başarısındaki en büyük etmenlerden birisi de hiç şüphesiz yaş faktörü olacaktır.
Hastalara bebek sahibi olma şanslarıyla ilgili en sağlıklı bilgi, yine kadın doğum doktorları tarafından tüm bu etkenlere ilaveten yumurta rezervi ve hormon profillerini gösteren testler birlikte değerlendirilerek verilecektir.
Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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