Tüp bebek tedavisinde yumurtalar nasıl geliştirilir?

Tüp bebek tedavisi genellikle hamile kalmaya çalışan diğer yöntemler başarısız olduktan sonra yapılır. IVF adım adım şu şekildedir:

TÜP BEBEK DÖNGÜSÜNE HAZIRLIK

Tüp bebekten önce, cerrahi onarım gerektiren herhangi bir sorun olmadığından emin olmak için rahim ve fallop tüpleri değerlendirilir. Döngü öncesi testler, tiroid fonksiyonunu ve yumurtalık rezervini değerlendirmek için hormonal değerlendirmeyi, her iki partneri de cinsel yolla bulaşan enfeksiyon için taramayı ve erkek partnerin semen analizini içerir.

YUMURTALIK GELİŞTİRME

Anne adayı, 8-14 gün boyunca yumurtalık stimülasyonu için doğurganlık ilaçları alır; bu süre ortalama 10-11 gündür. Yumurtalık uyarımı, yumurta alımı için birden fazla yumurtayı olgunlaştırmak için kullanılır. Yumurtlama normal olsa bile, birden fazla yumurta üretmek için doğurganlık ilaçları kullanılır çünkü daha fazla yumurta ile gebelik oranları daha yüksektir. Tüp bebek için genellikle sayı 10 – 20 arasıdır. Bununla birlikte, ortalama olarak yalnızca yaklaşık üçte ikisi uygun olgunluğa sahip olduğundan, bunların tümü kullanıma uygun değildir.

Doktorunuz, yumurtalık hiper-stimülasyon sendromunun (OHSS) gelişimine karşı korurken maksimum sayıda yumurta elde etmeye çalışmak için dikkatli bir protokol tasarlar. Tüp bebek için doğurganlık ilaçları genellikle enjekte edilir ve en iyi sonuç için hormonal testler ve vajinal ultrasonlar kullanılarak sıklıkla izlenirsiniz. Bir ultrason yeterli sayıda yeterince büyük folikülünüz olduğunu ve östrojen seviyenizin doğru seviyede olduğunu belirlediğinde, tetikleyici bir hCG veya başka bir ilaç alırsınız. Bu, bir kadının yumurta olgunlaşmasının son aşamasını teşvik eden doğal luteinize edici hormon dalgalanmasının yerini alır, böylece yumurtalar döllenebilir hale gelir.

YUMURTA TOPLAMA

Tetikleyici iğneyi aldıktan 34 - 36 saat sonra - yumurtalar yumurtlamadan önce - yumurtaları yumurtalıklarınızdaki foliküllerden çıkarmak için cerrahi bir prosedür uygulanır. Bu yumurta toplama prosedürü için, küçük bir iğneyi vajinanın üst kısmından bir yumurtalığa ve sonra diğerine görsel olarak yönlendirmek için bir ultrason kullanılır. Anestezi uzmanı tarafından yakından izlenirken IV yoluyla sedasyon altında olacağınız için işlem sırasında herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissedilmez.

Foliküllere iğne ile girilir ve yumurtayı sıvı içinde getiren yumuşak bir emme ile foliküler sıvı içeriği çıkarılır; tüm süreç genellikle 30 dakikadan az sürer. Genellikle ertesi gün giden işlemin yapıldığı gün hafif bir kramp hissedebilirsiniz. Yumurtalık uyarımı nedeniyle genişleyen yumurtalıklara bağlı olarak dolgunluk ve/veya baskı hissi olabilir. Bu birkaç hafta sürebilir.

Yumurtayı içeren foliküllerden gelen sıvı, tüp bebek doktoru tarafından küçük bir tüp vasıtasıyla ve bir test tüpüne emilir. Test tüpü daha sonra her bir foliküler sıvı test tüpündeki yumurtayı bulmak için mikroskop kullanan bir embriyologa verilir. Yumurtaların tüm detayları dikkatlice kayıt altına alınır. Üretilen ve çıkarılan yumurta sayısı hastanın yaşı, yumurtalık rezervi, yumurtalık uyarısına verdiği yanıt ve bazen yumurtalıklara iğne ile erişim yeteneğinden etkilenir.

DÖLLENDİRME

Yumurtalar laboratuvara ulaştığında, uzmanlar olgunluk ve kaliteyi belirlemek için onları inceler. Olgun yumurtalar özel bir kültür ortamına aktarılır, bir kuluçka makinesine yerleştirilir ve yumurta toplandıktan birkaç saat sonra sperm ile döllenir. Bir yumurtayı döllemenin iki yolu vardır: geleneksel tohumlama veya intrasitoplazmik enjeksiyon (ICSI). Hangi işlemin kullanılacağı tüp bebek ekibiniz (doktorlar ve embriyologlar) tarafından belirlenecek ve tüp bebekten geçen çiftle ilgili birçok faktöre bağlı olacaktır. Her iki yöntem de yaklaşık olarak aynı başarı oranına sahiptir. ICSI, faktörlerin düşük semen kalitesi veya önceki IVF başarısızlığı nedeniyle döllenme olasılığını azalttığı zamanın yaklaşık %70'inde kullanılır.

Geleneksel yöntem için, sperm kültür ortamına bir yumurta içeren küçük bir petri kabına yerleştirilir; Sperm ve yumurtalar laboratuvardaki kapta birlikte kuluçkaya yatırılarak spermin kendi başına yumurtaya girmesi sağlanır. ICSI için, bir iğne ve sofistike bir ameliyat mikroskobu kullanılarak yumurtanın sitoplazmasına bir sperm enjekte edilir. Hangi işlem yapılırsa yapılsın ertesi sabah gübreleme kontrol edilir.

EBRİYO TRANSFERİ

Döllenmeyi takiben, IVF ekibi ve çift, embriyo transferinin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini belirler (1 ila 6 gün arasında, ancak genellikle yumurta alımından 3-5 gün sonra). Bununla birlikte, genetik test yapılmasına karar verilirse, önce hemen her zaman kültür 5. veya 6. günde embriyodan bir biyopsi alınır ve IVF laboratuvarında kalır. Genetik test sonuçları alındıktan sonra, seçilen embriyo seçilir, çözülür ve genellikle yumurta toplandıktan sonra 1-2 ay içinde rahime transfer edilir.

Üretilen embriyo sayısı, çiftin yaşı da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Geçmişte, başarıyı en üst düzeye çıkarma umuduyla birden fazla embriyo transfer edildi, ancak bu genellikle ikizler veya nadiren üçüzler ile sonuçlandı ve her ikisi de erken doğum ve hem bebekler hem de anne için diğer ciddi komplikasyonlarla ilişkiliydi.

En güvenli yaklaşım, transferi tek bir embriyo ile sınırlamaktır. Başarı şansını en üst düzeye çıkarmak için, embriyolog tarafından her bir embriyoyu değerlendirmek için kullanılan bir derecelendirme sistemine dayalı olarak en sağlıklı embriyo seçilir.

Embriyonu rahme transfer etmek için yumuşak, esnek ve ince bir kateter kullanılır. Kateterin ucunun embriyoyu implante etmek için en iyi konuma yerleştirdiğinden emin olmak için bir karın ultrasonu kullanılır. Ağrı ve rahatsızlık nadirdir ve deneyim, pap smear yaptırmanın nasıl hissettirdiğiyle karşılaştırılmıştır. Transfer için kullanılmayan iyi embriyolar, siklusun başarılı olmaması veya bir çiftin başarılı bir ilk siklusun ardından daha fazla çocuk istemesi durumunda genellikle dondurulur. Embriyonun gelişimi rahimde devam eder ve embriyo transferini takiben 1-2 gün içinde embriyo yumurtadan çıkar ve rahim zarına implante olur.

HAMİLELİK TESTİ

Embriyo transferinden yaklaşık 12 gün sonra kanda gebelik testi yapılır. Hamilelik doğrulanırsa, canlılığı ve çoğul gebelik olup olmadığını doğrulamak için kan testleri ve sonrasında ultrasonografi ile takip edilir. Hamilelik 9-10 haftada normal görünüyorsa, rutin kontrollere devam edilir.

