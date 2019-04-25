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“Turbo” isimli sütlaç iki esnafı mahkemelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 10:10 | Son Güncelleme

Erzurumlu iki esnaf, sıcak ve soğuk tatlı karışımı olan “turbo” adlı sütlaç nedeniyle mahkemelik oldu.Erzurum Palandöken’de 1963 yılından beri tatlıcılık yapan Ziya Bayraktar ve oğulları, sütlaçla pekmezli kadayıfı birleştirdi.

“Turbo” isimli sütlaç iki esnafı mahkemelik etti

Erzurumlu iki esnaf, sıcak ve soğuk tatlı karışımı olan “turbo” adlı sütlaç nedeniyle mahkemelik oldu.
Erzurum Palandöken’de 1963 yılından beri tatlıcılık yapan Ziya Bayraktar ve oğulları, sütlaçla pekmezli kadayıfı birleştirdi. Müşterilerine bu tatlıyı ikram etmeye başlayan Bayraktar, 5 Ağustos 2015’te Türkiye Patent Enstitüsü’ne başvurdu. Ziya Bayraktar’ın başvurusu üzerine tatlıya marka tescili verildi.
Ziya Bayraktar ve oğlu Ahmet Bayraktar’ın hem marka hem de endüstriyel tasarım tescili aldığı sütlaç üzerine pekmezli kadayıfı, yan komşusu da kendi iş yerinde sunmaya başlayınca iki esnaf mahkemelik oldu.
Ticaret Mahkemesi’ne dava açan Ahmet Bayraktar, sütlaç üzerine pekmezli kadayıf sunumunun ve üretilmesinin durdurulmasını talep etti.
İşletme sahiplerinden Ahmet Bayraktar, tatlının tüm Türkiye’ye satışını yaptıklarını bu yüzden taklit edilmeye başlandığını ifade ederek, "Tatlıcılık bizde baba mesleği. Turbo babamın kendi çabasıyla bulduğu bir üründür. İçerisinde glikoz bulunmaz. Sıcak ve soğuk tatlıları birleştirerek bu tatlıyı yaptık ve müşteriler buna çok ilgi gösterdi. Türkiye’nin her tarafından sipariş alıyoruz. Bizi taklit edenler oldu. Bizde patenti bulunduğu için komşumuzu mahkemeye verdik. Mahkemeden istediğimiz bunları yapanlara engel olmak” dedi.

“Turbo” isimli sütlaç iki esnafı mahkemelik etti

“Turbo” isimli sütlaç iki esnafı mahkemelik etti

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