Turgut Altınok "Allah'ın verdiği sudan para mı kazanılır?" demişti! Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Evren ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Altınok, Ankara'da su faturalarının elektrik faturalarını geçtiğini söyleyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

Altınok "Köylerde su aboneliği için ne kadar isteniyor? Güya köylerdeki su sayaçlarını söküp atacaktı. Ama şu an insanlarımız gelen su faturalarından dolayı sayaçlarını söküyor veya ödeyemediği için Büyükşehir Belediyesi gelip söküyor. Tam tersi oldu. Allah'ın verdiği sudan para mı kazanılır? Su fiyatları pahalı, 'ucuzlatacağım' demişti. Su parası, elektrik parasını geçti" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından Altınok'un sözlerini paylaşarak "Allah'ın verdiği sudan neden KDV alınıyor Turgut bey?" ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın paylaşımına sosyal medyada yorum yağdı.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





