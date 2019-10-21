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Turgutlu'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Kahvehanede çıkan tartışmada bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan 77 yaşındaki zanlı, tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan 77 yaşındaki Hamza Bilge, cezaevine gönderildi.

Çepnidere Mahallesi'nde kahvehanede çıkan kavgada Nurtaç Bilgiç'i (54) öldürdüğü, Münir Taş'ı (60) da yaraladığı iddia edilen şüpheli Hamza Bilge'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan durumu ağır olduğu belirtilen Münir Taş da Turgutlu Devlet Hastanesinden Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.

- Olay

Çepnidere Mahallesi'nde dün aralarında husumet bulunan Nurtaç Bilgiç (54) ve Münir Taş (60) ile Hamza Bilge (77) arasında kahvehanede tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamza B, tabancayla Bilgiç ve Taş'ı yaralamıştı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurtaç Bilgiç, yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan zanlı Hamza Bilge, daha sonra jandarmaya teslim olmuştu. Bu arada Hamza Bilge'nin evinde yangın çıkmış, itfaiye müdahalesine karşın ev kullanılamaz hale gelmişti. Yangına ilişkin jandarma ekipleri maktul Nurtaç Bilgiç'in yakınlarının ifadesini almıştı.

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