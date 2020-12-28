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Turist kıyafeti yüzünden restorandan kovuldu

28.12.2020 13:09 | Son Güncelleme:
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Turist kıyafeti yüzünden restorandan kovuldu

İtalyan turist Martina Corradi, Avurstralya’nın Bondi Sahili'nde kıyafeti yüzünden yaşanan olayda kendini utandırılmış hissettiğini söyledi.

İtalyan turist, kıyafeti uygunsuz bulunduğu için restorandan atıldığını iddia etti. Martina Corradi, Avustralya’da Bondi Sahili’nde yaşanan olayda kendini utandırılmış ve kırgın hissettiğini söyledi.

Gri dantel bir crop top ve beyaz bir pantolon giyen Martina, erkek arkadaşıyla birlikte Perşembe günü Avustralya’daki Bondi Sahili’ndeydi.

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Daily Star’a konuşan Corradi’ye göre görevliler diğer müşterilerin önünde kendisine nasıl giyinmesi gerektiğini söyleyerek kıyafetinin uygunsuz olduğunu belirtti. Bu müdahale karşısında dilinin tutulduğunu söyleyen Corradi, Facebook hesabından yaşananları ve hissettiklerini paylaştı.

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Olayı Facebook hesabında anlatan Martina, paylaştığı post şöyle “Dışarıdan bir fikre ihtiyacım var. Çünkü utanmış ve kırgın hissediyorum. Bugün erkek arkadaşımla Bondi’ye gittik. Giriş yaptık ve terasta oturduk. Oturur oturmaz yanımıza bir garson geldi ve giysimin uygun olmadığını, üzerimdekilerin böyle bir yer için kabul edilir olmadığını söyledi. (Sahilde bir atıştırmalık restoranından bahsediyorum)
Ben ve erkek arkadaşım garsona baktık ve ne söyleyeceğimizi bilemedik. Şok içindeydik. Müdürünü aradı ve ondan herkesin önünde bir restoranda böyle giyinilmeyeceğini söylemesini istedi.

Böyle giyinmiştim çünkü plajda öğle yemeği yemeye gelmiştik. Fikrinize ihtiyacım var. Bilmiyorum, belki delirmiş olabilirim. Sonuçta Covid döneminde gelmiştik ve restoran bomboştu. Böyle aptal bir nedenden dolayı kovulsanız ne düşünürdünüz”

İnternet kullanıcıları Martina’yı savundu.

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Martina’nın gönderisi sosyal medyada dikkat çekti. Bir kullanıcı “Çok saçma, harika görünüyorsun. Eğer bu halde ofise gitsen uygunsuz olabilirdi, ama sen plajda bir restorana gitmişsin” dedi.

Martina restoranı terk etmek zorunda bırakıldıkları için çok üzgün olduğunu söyledi.

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Bondi Local Loop Facebook sayfasında yer alan posta başka bir kullanıcı da “Bu saçmalık, çok güzel görünüyorsun” yorumunda bulundu. Başka bir kadın kullanıcı ise “Giysin çok uygun, özellikle de Bondi plajında bir restoranda olduğun düşünülürse” dedi.

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