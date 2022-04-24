HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turistler resmen akın etti! Yüzde 245 artış

Turistler resmen akın etti! Yüzde 245 artış

24.04.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber turizm sezonunun nasıl geçeceği merak ediliyordu. Antalya Valiliği 2022'ye ait ilk verileri paylaştı. Havayoluyla gelen toplan turist sayısı 1 milyonu aşarken geçen yıla göre yüzde 147'lik bir artış yaşandı. Nisan ayı verilerine göre ise ilk 23 günde geçen seneye göre yüzde 245 oranında bir artış belirlendi.

Turistler resmen akın etti! Yüzde 245 artış

Sıcak havaların gelmesiyle turizm sektörü hareketlendi. Turist sayısın merak edildiği 2022 yılıyla ilgili de ilk veriler paylaşıldı. Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 1 milyonu aştı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 artış yaşandı.

SAVAŞ ENGEL OLMADI

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da, 2022 yılı turizm verileri açıklandı. Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da yükseliş trendi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa rağmen sürdü.

SAS

İLK 23 GÜNDE YÜZDE 245 ARTIŞ

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-23 Nisan arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 18 bin 246'ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 147 artış oldu. Nisanın ilk 23 gününde ise artış, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 245 oldu. 2022 yılının ilk 4 aylık periyodunda kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 2020 ve 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı. Kente hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-23 Nisan arası sırasıyla 2020'de 508 bin 378, 2021'de 412 bin 729 olarak gerçekleşti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil sezonu yaklaşırken önemli uyarı! 'Tüketiciye mağduriyet yaratıyor'Tatil sezonu yaklaşırken önemli uyarı! 'Tüketiciye mağduriyet yaratıyor'
Korkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştıKorkunç görüntüler! Babasıyla babaannesini darbedip sosyal medyada paylaştı
Küçük kıza tecavüz edip kaçıran 65 yaşındaki adam yakalandıKüçük kıza tecavüz edip kaçıran 65 yaşındaki adam yakalandı
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bozkurt işareti!

Tarifi sır gibi saklanıyor! Günlük kazancı 27 bin lira

Tarifi sır gibi saklanıyor! Günlük kazancı 27 bin lira

Süper mini altına çorap giyip...

Süper mini altına çorap giyip...

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Erbakan, seçimlerde 2. turda kimi destekleyecek? Flaş açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tüm gözler Kabine toplantısında

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

Skandal 'Türkiye' provokasyonu!

İlginizi Çekebilir

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.