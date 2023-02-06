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Turizm merkezi Muğla'da kar esareti! Kara yolu kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı!

06.02.2023 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyarıların ardından Türkiye'nin birçok noktasında yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da da kar yağışı ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi. kar yağışı nedeniyle Denizli-Muğla, Yatağan-Milas karayollarında çok sayıda araç mahsur kaldı. Gece saatlerinde araçlarıyla yolda kalan sürücü ve yolculara Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı.

Turizm merkezi Muğla'da kar esareti! Kara yolu kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı!

Muğla'nın Menteşe, Milas, Kavaklıdere, Dalaman, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede öğle saatlerinden şiddetini artıran kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiledi. Muğla'yı Denizli'ye bağlayan kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla çıkışında Gölcük mevkisinde bekleyen trafik ekipleri, buradan Denizli'ye giden araçların geçişine izin vermiyor.

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Jandarma ekipleri de Gazeller Mahallesi'nden Muğla istikametine araç göndermiyor.

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YOLDA MAHSUR KALDILAR

Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli-Muğla, Yatağan-Milas karayollarında zincir ve kış lastiği takmadan yola çıkan araçlar mahsur kaldı. AFAD ve Kızılay ekipleri ise bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı. Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıttı. Karayolları ile belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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İZMİR'DE DE 5 KİŞİ MAHSUR KALDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi'nde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 kişi, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. İhbar üzerine AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmak için harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kişilere ulaşmaya çalışıyor. (DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Muğla

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