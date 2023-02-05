SON DAKİKA | Yoğun kar yağışı sonrası okullar tatil edildi! İşte kar tatili olan yerler

Son dakika haberine göre yurt genelindeki olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri gelmeye başladı. İşte kar tatili olan yerler...

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis'te okulların pazartesi günü için tatil edildiğini duyurdu.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde, Güroymak ve Hizan ilçelerinde her tür resmi ve özel okullarımızda 6 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir” denildi.

TATVAN'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde de, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İHA-AA

