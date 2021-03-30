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Turizm teşvik kanununda değişiklik teklifi Meclis'e sunuldu! 'Turizm işletmesi belgesi' alma zorunluluğu getiriliyor

30.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. Yasa teklifi ile konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine, Kültür ve Turizm Bakanlığından 'turizm işletmesi belgesi' alma zorunluluğu getiriliyor.

Turizm teşvik kanununda değişiklik teklifi Meclis'e sunuldu! 'Turizm işletmesi belgesi' alma zorunluluğu getiriliyor

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve 23 milletvekilinin imzasını taşıyan 32 maddelik kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu.

ZORUNLU OLACAK

Kanun teklifiyle, turizm sektörüne belirli bir standart getirilmesi için turizm tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi ve kontrolü altında olması hedefleniyor. Bunu sağlamak amacıyla da konaklama tesisleri ve plaj işletmelerine, Kültür ve Turizm Bakanlığından 'turizm işletmesi belgesi' alma zorunluluğu getiriliyor. Böylece, konaklama tesislerinin asgari standartlara sahip olması ve standart birliği sağlanması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren konaklama tesislerinin de Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimine alınarak uygulamada karşılaşılan ve genellikle tüketici mağduriyeti ile sonuçlanan olumsuz durumların önlenmesi amaçlanıyor.

MUAF OLACAKLAR

Kamu kurum veya kuruluşlarının işlettiği misafirhaneler ile vilayetler evi ve ordu evlerinin ise bu düzenlemeden muaf tutulması öngörülüyor.

Kaynak: DHA


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