Turizmde hedef pazarlardaki artış yüz güldürdü

Türkiye'de yılın ilk ayında 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi bu yılın ocak ayında ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,33 arttı ve ziyaretçi sayısı 1 milyon 539 bin 496'ya ulaştı.

Uzak Doğu'dan Avrupa'ya oradan da Amerika'ya, Türkiye'nin hedef pazarlarındaki artış oranları ise yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre, Türkiye turizmde 2019 yılına artışla başladı. Türkiye'yi yılın ilk ayında 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaret etti. Ocak 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yüzde 5,33 oldu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 133 bin 806 kişi ile birinci, Gürcistan 112 bin 376 kişi ile ikinci, Almanya ise 102 bin 120 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Almanya'yı İran ve Rusya Federasyonu izledi.

- Hedef pazarlarda büyük artış

Uzak Doğu'dan Avrupa'ya oradan da Amerika'ya Türkiye'nin hedef pazarlarında yılın ilk ayında büyük artış yaşandı.