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Turizmde hedef pazarlardaki artış yüz güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:00 | Son Güncelleme

Türkiye'de yılın ilk ayında 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaretçi ağırlandı - Uzak Doğu, Avrupa ve Amerika gibi Türkiye'nin hedef pazarlarındaki artış yüzde 40'ın üzerine çıktı

Türkiye'de yılın ilk ayında 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi bu yılın ocak ayında ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,33 arttı ve ziyaretçi sayısı 1 milyon 539 bin 496'ya ulaştı.

Uzak Doğu'dan Avrupa'ya oradan da Amerika'ya, Türkiye'nin hedef pazarlarındaki artış oranları ise yüzde 40'ın üzerine çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre, Türkiye turizmde 2019 yılına artışla başladı. Türkiye'yi yılın ilk ayında 1 milyon 539 bin 496 yabancı ziyaret etti. Ocak 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yüzde 5,33 oldu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan 133 bin 806 kişi ile birinci, Gürcistan 112 bin 376 kişi ile ikinci, Almanya ise 102 bin 120 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Almanya'yı İran ve Rusya Federasyonu izledi.

- Hedef pazarlarda büyük artış

Uzak Doğu'dan Avrupa'ya oradan da Amerika'ya Türkiye'nin hedef pazarlarında yılın ilk ayında büyük artış yaşandı.

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Tayvan'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 43,75 artış oranı yakalayan Türkiye, Güney Kore'de yüzde 42,95, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 42,18, Rusya Federasyonu'nda yüzde 34,20, İspanya'da yüzde 29,80, Fransa'da yüzde 18,44 rakamlarına ulaştı.

Geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'dan yüzde 17,55, İtalya'dan yüzde 15,78, Hollanda'dan yüzde 11,79 ve Polonya'dan yüzde 68,26 yabancı ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

Öte yandan, yılın ilk ayında yabancıların en çok giriş yaptığı iller sıralamasında 918 bin 949 ile İstanbul birinci sırada yer alırken, 190 bin 617 ile Edirne ikinci, 118 bin 912 ile Artvin üçüncü, 116 bin 979 ile Antalya dördüncü ve 29 bin 542 ile Ankara beşinci oldu.

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