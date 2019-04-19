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"Turizmi 12 aya yaymak gibi bir hedefimiz var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:51 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Turizmi şehir merkezlerine çekerek 12 aya yaymak gibi bir hedefimiz var. Bodrum’un kale içindeki ve çarşılarının eski günlerine ulaşabilmesi için özellikle kale içinde bu tür aktivitelere ve organizasyonlara öncelik veriyoruz" -" Amacımız otellerinde kalan insanların bu vesileyle şehre inerek esnafa faydalarının olması, turizmi de tabana yaymak. Bununla ilgili ilk çalışmamızı Bodrum'da başlatmış olacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi şehir merkezlerine çekerek 12 aya yaymak gibi bir hedefleri olduğunu belirterek, "Bodrum’un kale içindeki ve çarşılarının eski günlerine ulaşabilmesi için özellikle kale içinde bu tür aktivitelere ve organizasyonlara öncelik veriyoruz." dedi.

Ersoy, Bodrum Kalesi'nin restorasyon çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ersoy, 18 Mayıs’ta Bodrum Kalesi'ni açmak için çalışma yürüttüklerini bu nedenle denetim için bölgeye geldiklerini söyledi.

Bir gecikme olmadan Bodrum Kalesi'nin birinci etap bölümünü açacaklarını anlatan Ersoy, ikinci etap bölümünü de 18 Mayıs 2020'de hizmete alarak kalenin tamamının restorasyon çalışmasını bitirmiş olacaklarını bildirdi.

Bodrum Mimarlar Odası ile bugün toplantı yaptıklarını belirten Ersoy, "Biliyorsunuz artık buranın su altı arkeoloji müzesi yetersiz. O yüzden daha geniş bir arkeoloji müzesine ihtiyacı var. Daha önce Bodrum Mimarlar Odasının çalışmış olduğu alanla ilgili kendileriyle tartıştık, gerekli proje bilgilerini de aldık. Ankara’ya döner dönmez çalışacağız. İnşallah hızlı bir şekilde bu sene içerisinde Bodrum Mimarlar Odası ile hareket ederek, projelendirip su altı müzesinin inşaatına başlayacağız." dedi.

Kissebükü Koyu'nda bazı tarihi kalıntılar bulunduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı buraların kazılıp gün yüzüne çıkarılarak teknelerle gelen ziyaretçilere açılmasıyla ilgili talepte bulunmuştu. Bu projeyi biz araştırdık uygun bulduk. Pazartesi itibarıyla Bodrum Müzesi başkanlığında Kissebükü Koyu'nda kurtarma kazısı çalışmaları başlıyor. Hızlı bir şekilde bunu da sonuçlandırıp buradaki kalıntıları gün yüzüne çıkarıp ziyaretçilerin görebileceği hale getireceğiz."

Bodrum Kalesi'nin başka bir işlevi daha bulunduğunu aktaran Ersoy, kalenin kuzey bölümündeki sahnenin de hızlı bir yatırımla 1 Haziran'da hizmete açılacağını söyledi.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar ile Opera Bale Bölümlerine direktif verdiğini, sahnede 1 Haziran-15 Eylül tarihleri itibarıyla haftada en az bir, bazen iki olmak üzere repertuvarlarını sergileyeceklerini dile getirdi.

Ülkede 12 ay turizm yapma hedefinde olduklarına işaret eden Ersoy, "Turizmi şehir merkezlerine çekerek 12 aya yaymak gibi bir hedefimiz var. Bodrum’un kale içindeki ve çarşılarının eski günlerine ulaşabilmesi için özellikle kale içinde bu tür aktivitelere ve organizasyonlara öncelik veriyoruz. Amacımız otellerinde kalan insanların bu vesileyle şehre inerek esnafa faydalarının olması, turizmi de tabana yaymaktır. Bununla ilgili ilk çalışmamızı Bodrum'da başlatmış olacağız." diye konuştu.

Bakan Ersoy, kaledeki incelemelerinin ardından Bodrum Çarşı merkezinde de gezerek ilçeye gelen turistler ve esnafla bir süre sohbet etti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bodrum Muğla

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