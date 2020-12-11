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Türk, Alman ve Kosova polisinin ortak operasyonuyla çağrı merkezi çetesi çökertildi

11.12.2020 15:02 | Son Güncelleme:
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Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Deggendorf bölgesinde; Türk, Alman ve Kosova polisinin işbirliği ile gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu Türkiye merkezli çağrı merkezi çetesi çökertildi.Münih Emniyet Müdürlüğü’nün Türk emniyet güçleriyle ortaklaşa başlattığı operasyon ile Türkiye merkezli çağrı merkezi çetesi çökertildi.

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Deggendorf bölgesinde; Türk, Alman ve Kosova polisinin işbirliği ile gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu Türkiye merkezli çağrı merkezi çetesi çökertildi.
Münih Emniyet Müdürlüğü’nün Türk emniyet güçleriyle ortaklaşa başlattığı operasyon ile Türkiye merkezli çağrı merkezi çetesi çökertildi. Türkiye’de dolandırıcılık üzerine kurulan çağrı merkezine yönelik Kasım ayı sonunda başlatılan operasyonda, yıllardır sahte piyango, borsa, şans oyunları ve bol kazançlı iş teklifleri ile kişileri dolandıran 9 şüpheli tutuklandı. Çağrı merkezinin operatörleri ise Kosova’da yakalanarak gözaltına alındı.
Çökertilen çağrı merkezi çetesinin 100 milyon Euro’luk mallarına el konduğunu açıklayan Münih Emniyet Müdürlüğü, Türkiye’de toplam 48 konut ve iş yeri araması ve çok sayıda tutuklama yapıldığını bildirdi. Münih Emniyet Müdürlüğü, çetenin Türkiye’de bir çağrı merkeziyle işbirliği yaptığını tespit ettiklerini aktararak; Türkiye’de çeteye dönük yapılan baskınlarda 1,5 milyon Euro, 200 bin ABD Doları, beş kilo altın, 41 adet lüks araç, 3 otel ve 80’den fazla daire ve ofise el konduğunu açıkladı. Polis, ele geçirilen servetin, çetenin dolandırdığı kişilerin zararını karşılayıp karşılamayacağı ise uzmanların incelemesi sonucunda belirleneceğini bildirerek, vatandaşları bol kazanç vadeden ilanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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