Türk Arap Medya Derneği Geleneksel İftarı

İSTANBUL (AA) - Türk ve Arap gazeteciler, iftar programında bir araya geldi.

Türk Arap Medya Derneği tarafından Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türk Arap Medya Derneği Genel Koordinatörü Fatih Öke, iki topluluk arasındaki bağları güçlendirecek projeler yürütmek amacıyla kurulan derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

İftara, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Arap Toplulukları Yüksek Kurulu Kurucu Başkanı Seyit Hazım Antar, Türk Arap Medya Derneği üyeleri, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Anadolu Ajansı Arapça Haberleri Editör Yardımcısı İbrahim Kılıç, merhum gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, A&B Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, Türk ve Arap gazetecilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

