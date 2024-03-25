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Türk asıllı vatandaşı darbeden PKK yandaşlarını böyle kovaladılar! Belçika sokaklarında arbede çıktı: "60 yıldır böyle bir şey görmedik"

25.03.2024 09:49
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Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla Türk asıllı vatandaşlar arasında gerginlik çıktı. Nevruzla ilgili sözde kutlamalar dönüşü PKK yandaşları arabalarıyla Türk asıllı vatandaşların yoğun yaşadığı noktadan geçince tansiyon yükseldi, arbede yaşandı. Bazı araçlar ateşe verildi. Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül "60 yıldır burada yaşıyoruz, daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık" diyerek olayların ciddiyetini ortaya koydu.

Türk asıllı vatandaşı darbeden PKK yandaşlarını böyle kovaladılar! Belçika sokaklarında arbede çıktı: "60 yıldır böyle bir şey görmedik"

Belçika sokakları PKK yandaşları provokasyona imza atınca yangın yerine döndü. Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde Türk asıllı bir vatandaşı darbettiği belirtilen PKK yandaşlarının sokaklarda kovalandığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

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Başkent Brüksel’e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

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TÜRK MAHALLESİNDEN SLOGANLAR ATA ATA GEÇTİLER

Sloganlar da atan PKK yandaşları, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti.

Türkler, gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı.

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ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, olayların sıçradığı Houthalen-Helchteren ilçesinde gruba tazyikli suyla müdahale etti.

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SÜKUNET SAĞLANDI

Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi.

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Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

AA-20240325-34086834-34086832-BELCIKADA_TEROR_ORGUTU_PKK_YANDASLARININ_PROVOKASYONUNA_TURK_VATANDASLARI_TEPKI_GOSTERDI

Devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini dile getiren Gül, civar kent ve ülkelerden terör örgütü yandaşlarının da gelerek olaylara karışacağı söylentileri üzerine polisin ilgili yolları kestiğini, girişleri kapattığını aktardı.

Gül, vatandaşları sükuneti korumaya davet etti.

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı.

Yzermans, durumun halihazırda kontrol altına alındığını, polisin sabaha kadar devriye gezerek teyakkuzda kalacağını kaydetti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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pkk Belçika
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