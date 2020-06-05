Türk avcılardan komşuya göz dağı: Yunanistan’a biz yeteriz

Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri’ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açılması olayının ardından tepkiler büyüyor.

Yunanistan’ın taciz atışıyla birlikte haddini aştığını söyleyen Edirne Kırkpınar Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Sayacılar, Yunanistan’a karşı mücadele etmek için Edirneli avcılar olarak hazır olduklarını açıkladı.

"YÜZLERCE AVCI ARKADAŞIMIZ SABAHTAN BERİ ARIYOR"

"Avcılık belgesi olan arkadaşlarımız için seferberlik emri çıksa yeter" diyen Sayacılar, "Yunanistan’a biz yeteriz, yüzlerce avcı arkadaşımız sabahtan beri arıyor. Biz hazırız. Devletimizin verdiği görevleri yapmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Edirne’nin Meriç ilçesinde Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarınca Meriç Nehri’nde botla devriye görevi ifa ediliyordu. Nehrin Türkiye sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botuna yönelik taciz ateşi açıldı. Görevli personel hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son buldu.

