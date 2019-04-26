Türk basını Notre Dame’da çıkan yangının acısını paylaştı

Fransa’nın başkenti Paris’te yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, Türkiye’de 7 binden fazla habere konu oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’in simge yapılarından Notre Dame Katedrali, 15 Nisan 2019 tarihinde restorasyon yapılan bölümünde başlayan yangın sonucu kulelerinden biri yıkılmış, çatısı ise tamamen çökmüştü. İtfaiye ekiplerinin 8,5 saatlik yoğun çabası sayesinde çan kulesi ile birlikte ana bina genel hatlarıyla kurtarılmıştı.

Dijital medya takip ve analiz merkezi DeepHaber, yangın sonrası Notre Dame’ın online mecralardaki haber yansımalarını inceledi. DeepHaber’in 20 binden fazla online mecrayı tarayarak hazırladığı araştırma sonucuna göre, Notre Dame Katedrali 15 Nisan-25 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye’de toplam 7 bin 544 habere konu oldu. 6 bin 223 sitede yayınlanan haberler 69 bin 372 saat 35 dakika sitelerin ana sayfalarında yer alırken, 268 sitede 2 bin 317 saat 3 dakika manşette kaldı. Notre Dame’ın yer aldığı 7 bin 544 haberin okunma sayısı ise 368 milyon 537 bin 574 olarak hesaplandı.