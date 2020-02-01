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Türk bayrağı yırtan Yunan vekile bir tepki de Azerbaycan’dan: O parmakları kırarız

DÜNYA HABERLERİ  | 01.02.2020 11:27 | Son Güncelleme

Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisinin eski üyesi ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırtmasına Azerbaycan’dan da tepki geldi.

Türk bayrağı yırtan Yunan vekile bir tepki de Azerbaycan’dan: O parmakları kırarız

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, hiçbir etik kurala uymayan bu davranışı kınadığını belirterek, “Türkiye’nin bayrağına el uzatan soytarı milletvekili bilmelidir ki iki devlet bir millet olarak kardeş Türkiye’nin bayrağına el uzatanın parmağını kırarız. Bu olay Türkiye'yi üzdüğü gibi bizi de derinden üzdü. Türk bayrağı mukaddes bir bayraktır. Türk bayrağının üzerinde şehitlerin kanının rengi var. O yüzden iki kardeş bir millet olarak Türk bayrağına el uzatan her kim olursa olsun onun elini kırar ona yolunu gösteririz. Ona yanlış bir düşüncede olduğunu ona ispat ederiz’’ dedi.

Bu tür kışkırtıcı hareketlerin sona ermesinin önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, "Türkiye bizim için önemli bir değerdir. Türkiye yalnız değildir. Türk dünyası gardaş Türkiye ile omuz omuzadır, emrindedir" diye konuştu.

Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Azerbaycan’dan tepki: O parmakları kırarız

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunan vekil türk bayrağı Azerbaycan

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