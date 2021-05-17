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Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil iade edildi

17.05.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokunulmazlığının kaldırılmasından kısa süre sonra Brüksel'de tutuklanan ırkçı Yunan milletvekili Yannis Lagos, Atina'ya getirildi.

Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil iade edildi

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada milletvekilliği kaldırılan ve Brüksel'de tutuklanan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya getirildi.

Elefterios Venizelos havalimanından yoğun güvenlik önlemleri altında Atina Savcılığına getirilen Lagos'un, bu geceyi Atina Emniyet Müdürlüğü binasında geçirdikten sonra yüksek güvenlikli Domokos Hapishanesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Lagos, dokunulmazlığının kaldırılmasından kısa süre sonra 27 Nisan'da Brüksel'de tutuklanmıştı.

Türk bayrağını yırtmasıyla gündeme gelen Yunan vekil Lagos, Brüksel'de tutuklandı
Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

13 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak, Yunanistan'dan Belçika'ya kaçmıştı.

Irkçı siyasetçi, Altın Şafak Partisi'nden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.

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