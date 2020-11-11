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  4. Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpışmıştı! Kaptanın da cansız bedeni bulundu

Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpışmıştı! Kaptanın da cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 22:24 | Son Güncelleme

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan geminin kaptanının da cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 05.50'de Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan teknedeki 5 kişinin kurtarılması için bölgeye giden 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi yaptığı arama kurtarma çalışmasında 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Balıkçıların cansız bedenleri Sahil Güvenlik botlarıyla Karataş Limanı'na getirildi. Balıkçıların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAPTANIN DA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan aramalarda kayıp olan geminin kaptanı Metin Büten’in de cansız bedenine ulaşıldı. Büten’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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