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Türk bilim insanı Antarktika seferinde keşfetti: Dünyada henüz tanımlanmamış

01.01.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Türk bilim insanı Antarktika seferinde keşfetti: Dünyada henüz tanımlanmamış

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latife Çakır Bayram, '3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde inceleme yaptığı penguenlerden birisinin göz lezyonunda 5 farklı bakteri keşfetti. Prof. Dr. Bayram, "Mikrobiyolojik çalışmalarda 5 farklı cins, tür ya da taxa grubu elde etmiş durumdayız. Bu da demektir ki şu anda bizim izole ettiğimiz bakteriler dünyada henüz sınıflandırılmamış ve tanımlanmamış" dedi.

ERÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latife Çakır Bayram, geçen yıl 4 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen '3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katıldı. Sefer sırasında toplam 100 penguen üzerinde çalışma yapan Bayram, hayvanların oküler yüzey örneklerini topladı. Halen devam eden çalışmalarda 'Gentoo' türü penguenin sağ gözünde bir doku saptayan Prof. Dr. Bayram, mikrobiyolojik ve patolojik incelemeler için örnekler aldı. ERÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında yapılan çalışmalarda penguenlerin birisinin göz lezyonundan 5 farklı bakteri keşfedildi. 'Gen Bank' veri tabanında bulunan sekans sonuçları ile pengueninin yüzde 98,75'in altında benzerlik gösterdiği ve elde edilen 5 bakterinin dünyada daha önce tanımlanmamış yeni bir cins, tür veya taxa potansiyeline sahip bakteriler olduğu belirlendi.

'İZOLE ETTİĞİMİZ BAKTERİLER HENÜZ TANIMLANMAMIŞ'

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Latife Çakır Bayram, "Antarktika’da Gentoo, Adelie ve Chinstrap olmak üzere bu penguenlerin gözlerinden fırça ve bası örnekleri alarak hem patolojik hem de swap örnekleri ile mikrobiyolojik olarak değerlendirmesini gerçekleştirdik. Göz içi basınçları ve gözyaşı testleri şuana kadar dünyada hiç gerçekleştirilmediği için çalışmamızın kapsamında bunları da yaptık. Bunun sonucunda da hem patolojik olarak hem de mikrobiyolojik olarak güzel değerler aldık. Biz şu anda ön çalışmalarla 5 farklı bakteri elde ettik. Bu penguenlerden bir tanesi Ardey Adası’nda bulunuyor. Penguenin gözünde bir kitle vardı. Bu kitle hemen hemen gözü tamamen ortadan kalkmış durumdaydı. Bir skar dokusu gibi kabuk bağlamış gibiydi. Aldığım bu örnekleri Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde mikrobiyolojik çalışmalarda 5 farklı yeni cins, tür ya da taxa grubuna ait olduğunu elde etmiş durumdayız. Çünkü bunu gen bankada eşleştirdiğimizde yaklaşık yüzde 98,75’in altında bir benzerlik gördük. Bu da demektir ki şuanda bizim izole ettiğimiz bakteriler dünyada henüz sınıflandırılmamış ve tanımlanmamış. Çalışmalarımız halen devam etmektedir" diye konuştu.

Çok sayıda penguen üzerinde çalıştığını kaydeden Prof. Dr. Bayram, "Biz orada 100 penguen üzerinden örnek aldık. Her bir penguenden de 5’er örnek almış olduk. Aslında bakılacak olursa 500 örnek elde etmiş olduk. Örneklemeler sırasında Şili’ye ait proje ekiplerinden birisi ile çalıştım. Ekip lideri Dr. Rafael Medina başta olmak üzere tüm ekibin önemli destekleri oldu. Çünkü penguen çalışması için en az 3 kişinin bulunması gerekiyor. Ben Şili’deki bu proje ekibine dahil edilerek, çalışmamı gerçekleştirdim. Onlar öncesinde kendi örneklerini alıyordu. Sonra bana yaklaşık 5-6 dakikalık bir zaman kalıyordu. Dolayısıyla ikinci bir pengueni yakalayıp getirdiklerinde ben örnek alma işlemimi bitirmiş olmak durumundaydım. Ben bu zaman diliminde kendi örneklerimi alıp, numunelerimi topluyordum. Gerçekten çok zordu" ifadelerini kullandı.

‘YETERLİ ÖRNEKLERİMİZİ ELDE ETTİK’

Penguenlerden örnek alırken yaşadığı zorluklara değinen Prof. Dr. Bayram, "Penguenlerden örnekleri alırken ciddi zorluklar yaşadım. Herkesin gördüğü o neşeli ayaklardaki gibi değil. Çok sevimli görünüyorlar. Paytak paytak yürüyorlar ama çok güçlüler. Yine hava koşullarının oldukça kötü olduğu bir gün çok büyük tehlike atlattım. Penguenin gagası neredeyse gözüme saplanıyordu ama milimetrik bir sapma ile son anda kurtuldum. Normalde örnek alırken hayvanı korkutmamak için gözünü kapatırsınız. Ancak ben hayvanın gözünden örnek aldığım ve gözgöze olduğum için zorluklar yaşadım. Çok şükür ki yeterli örneklerimizi elde ettik" dedi.

Kaynak: DHA

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