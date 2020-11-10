HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Türk bilim insanı NASA ekibini yönetecek

Türk bilim insanı NASA ekibini yönetecek

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 15:48 | Son Güncelleme

Türk bilim insanı Betül Kaçar, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) evrende yaşam arayışına yön verecek bir ekibi yönetecek.

Türk bilim insanı NASA ekibini yönetecek

Türk bilim insanı Betül Kaçar, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni projesine liderlik edecek.

NASA'dan konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, projenin amacı evrende yaşam arayışı olarak özetlendi.

Proje kapsamında oluşturulan ekiplerin araştırmalarının kozmik kökenlerden gezegensel sistem oluşumuna, yaşamın kökenlerine ve evrime ve Dünya'nın ötesinde yaşam arayışına kadar olan astrobiyoloji araştırmaları kapsadığı bilgisinin altı çizildi.

Betül Kaçar kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Projemiz NASA'nın yeni oluşturduğu astrobiyoloji merkezlerinden biri olarak seçildi. Önümüzdeki 5 sene boyunca evrendeki yaşam arama çalışmalarına yön verecek 12 araştırma grubundan oluşan bir ekibi yöneteceğim."

NASA, Güneş Sistemi'nin dışındaki gezegenlerin yaşama elverişli olup olmadığının araştırılması için iki büyük yeni araştırma ekibi kurmak için UArizona astrobiyoloji araştırmacılarına yaklaşık 12 milyon dolar fon sağladı.

BETÜL KAÇAR KİMDİR?

Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Betül Kaçar, Marmara Üniversitesi’nde kimya eğitimi gördü, ve 20 yaşında ABD’ye göç etti.

20 yaşında Parkinson ve Alzheimer üzerine doktora çalışmasına başlayan Kaçar, 2010’da Atlanta’daki Emory Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı.

Evrimin molelüler mekanizmalarına yönelik anlayışımızla ilgilenen Kaçar, doktora sonrası çalışmalarını NASA’da sürdürdü.

2012 yılında Harvard Üniversitesi'ne katılan Betül Kaçar, burada Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı'nda görev aldı.

Türk bilim insanı, 2017 yılından bu yana Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanından çalışıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kameradaKağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada
Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı
En Çok Okunan Haberler
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
Muharrem İnce'ye yanıtı olay oldu!
'Birkaç gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik'
'Birkaç gün içinde Dağlık Karabağ'ın tamamını kaybedecektik'
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Lütfi Elvan'dan ilk açıklama
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Sağlık Bakanı Koca'nın '10 Kasım' paylaşımı olay oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Silivri'de korkutan görüntü! Rengi siyaha döndü
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Ermeniler Hankendi'yi tahliye ediyor
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Polise böyle yalvardı! 'Ceza yazmayın, annem beni öldürür'
Diğer Haberler
Çin’de kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada
Kağıt gibi ezilen minibüs şoförünün mucize kurtuluşu kamerada
Vuhan'daki bir üniversite kantininde kızdıran görüntü
Vuhan'daki bir üniversite kantininde kızdıran görüntü
Dünyanın Üçüncü Kutbu alarm veriyor!
Dünyanın Üçüncü Kutbu alarm veriyor!
Rusya Dışişleri: Karabağ’a yalnızca Rus barış güçleri yerleştirilecek
'Karabağ’a yalnızca Rus barış güçleri yerleştirilecek'
Yıllar sonra yine kan dondurdu: Öldürmek benim için bir ödül!
Yıllar sonra yine kan dondurdu: Öldürmek benim için bir ödül!
Paşinyan barış anlaşmasını neden imzaladığını açıkladı!
Paşinyan barış anlaşmasını neden imzaladığını açıkladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.