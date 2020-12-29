Türk bilim insanları 4 yeni parazit türü keşfetti! Dünya literatürüne geçti

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ile Fen- Edebiyat Fakültesi’nde görevli 5 öğretim üyesi 3 yıl önce iç sularda araştırma çalışması başlattı. TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmanın yürütücülüğünü Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, araştırmacılığını ise Doç. Dr. Banu Yardımcı ve Doç. Dr. Cenk Soner Bölükbaş ile Prof. Dr. Savaş Yılmaz ve Prof. Dr. Nazmi Polat yaptı. Öğretim üyelerinin kentteki 26 akarsu, göl ve gölette yaptıkları araştırmalar sonucunda sazangiller familyasından sıraz balığında görülen 4 yeni parazit türü keşfedildi. Parazit türlerine 'Myxobolus Samsunensis', 'Myxobolus Karaeri', 'Myxobolus Cakmaki' ve 'Myxobolus Ekingeni' isimleri verildi. Keşif ile ilgili hazırlanan bilimsel makale 21 Aralık'ta 'Diseases of Aquatic Organism' isimli dergide yayınlanarak bilim dünyasına duyuruldu.

DÜNYA LİTERATÖRÜNE GEÇTİ

OMÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat, buldukları 4 yeni türün adlandırılarak dünya literatürüne geçirilmiş olduğunu söyleyerek "Dünyada yaşayan canlı türlerinin sayısı her geçen gün yeni keşiflerle artıyor. Biz bu zincirde Türk bilim insanlarının katkısının artırılmasını çok önemsiyoruz. Çünkü biyolojik çeşitliliğimizin ürünlerinin Türk bilim insanları tarafından isimlendirilerek dünyaya tanıtılmasının hem bilim dünyası açısından hem Türk bilim insanları açısından hem de üniversitemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Samsun'un iç sularında yaygın olan sazan balıklarının içerisinde parazit olarak yaşayan ve daha önce hiç kimsenin bulmadığı, bilmediği, isim vermediği 4 yeni canlının varlığını bilim dünyasına ilan etmiş oluyoruz. Bir bilim insanının haz duyabileceği zirveyi biz arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Canlıların keşfedilmesi, yeni türlerin ortaya çıkarılması böyle sıradan yapılan işler değil. Çok uzun zaman, emek ve disiplinler arası bir çalışmanın ürünü" dedi.