Türk bilim insanlarından büyük başarı! Talep yağıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde bir mücadele verilirken, Türk bilim insanlarından gurur verici bir atak geldi. İzmir İTOB Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren biyoteknoloji firması olan TÜRKLAB, koronavirüsün teşhisine yönelik bir erken tanı kiti geliştirdi. 25 senedir çeşitli hastalıkların erken tanısına yönelik kit geliştiren firmanın projesi TÜBİTAK tarafından da onaylandı. Firma, erken tanı kitlerinin proje aşamasında dahi yurt dışından bir çok talebin geldiğini bildirdi.

"100 KAT DAHA HASSAS VE ÖZGÜL BİR TEST ORTAYA ÇIKIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan TÜRKLAB A.Ş. Genel Müdürü Kartal Yağlıdere, dünyada mevcut olarak kullanılan tanı kitlerine kıyasla daha güvenilir bir metot uyguladıklarını belirtti. Yağlıdere, "Yaklaşık 25 yıldır bir çok hastalığın erken tanısında kullanılan tanı kitleri üretimi yapıyoruz. Koronavirüsün dünyada yaygınlaşması sebebiyle de bu hastalığa yönelik bir erken tanı kiti geliştirdik. Bu bağlamda TÜBİTAK'a sunduğumuz projemiz onaylandı. Şu an dünyada kullanılan mevcut tanı kitlerinin bir üst modeli olan, çok daha güvenilir ve çok daha hızlı bir şekilde sonuç veren kitlerin üretimini planlıyoruz. Yaklaşık 100 kat daha hassas ve özgül bir test ortaya çıkıyor. Şu an dünyada halihazırda kullanılan ve büyük çoğunluğu Çin'den gelen tanı kitlerinden farklı olarak üreteceğimiz kitler daha güvenilir bir metotdadır. Maliyetleri hususunda da birbirlerine yakın olacaklar ancak çok daha güvenilir bir test olarak ortaya çıktığında dünyanın tercih edeceği yeni yöntem bu olacaktır" dedi.