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Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu:

31.10.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amreyev, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'ndaki konuşmasında tüm insanlığa katkı sağlayacak etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İSTANBUL (AA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Son 20 yılda Türkiye'yi dünyaya tanıtan, sadece bölgesinde değil dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergilediği liderlikle Türk dünyasını da birleştirmeyi başarmıştır. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Cumhurbaşkanımız Türk dünyasının liderlik rolünü devam ettirecektir." dedi.

TDT'nin etkinliğini ve oluşturduğu uyumu anlatan Amreyev, "Türk devletleri, bir 'entite' olarak hareket etmektedir. Bu bir retorik değil artık bir hakikattir. Dünya da bunu bilmektedir. Bu paradigmayla Türk devletleri bütünleşmiş ve Türk birliğinin altyapısı kurulmuştur. Teşkilatımız somut sonuçlar elde etmiştir. Siyasetten güvenliğe, ekonomiden savunma sanayisine, ulaştırmadan gümrüklere kadar her alanı kapsayan uluslararası bir örgüt olmuştur. İş birliği konularında hiçbir alan açıkta kalmamıştır. İstanbul'da başlayan bu süreç, önümüzdeki 11 Kasım'da Semerkand'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'yle yeni boyuta taşınacaktır. Bu kazanımlar, kendi kendine oluşmadı. Bunun arkasında halkların iradeleri ve cumhurbaşkanlarının kararlı duruşları yatmaktadır." diye konuştu.

Amreyev, Türkiye'nin dünyada yükselen etkisini dile getirerek, "Son 20 yılda Türkiye'yi dünyaya tanıtan, sadece bölgesinde değil dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergilediği liderlikle Türk dünyasını da birleştirmeyi başarmıştır. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Cumhurbaşkanımız Türk dünyasının liderlik rolünü devam ettirecektir." ifadelerini kullandı.

Sağlığın da TDT'nin önemli konuları arasında yer aldığını belirten Amreyev, koronavirüsle mücadelede Türk dünyasının iyi bir sınav verdiğini kaydetti.

Amreyev, kurultayda gelecekteki faaliyetler için önemli birçok karar aldıklarını vurgulayarak, bakanların, 2 günlük çalışmanın sonuçlarını yansıtan ortak deklarasyonu kabul ettiğini bildirdi.

Ülkelerin doğal afetler, savaşlar ve salgınlar gibi durumlarda birbirilerine tıbbi yardım sağlama konusunda mutabık kaldığına değinen Amreyev, "TDT'nin küresel sağlıktaki rolünü güçlendirmek, küresel ve bölgesel platformlarda beraber hareket etme noktasında anlaştılar." şeklinde konuştu.

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