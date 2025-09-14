Türk dizilerinde bu zamana kadarki gördüğümüz en güzel gelinlikler

1. Nihan - Kara Sevda

Nihan'ın gelinliği abartıdan uzak ve oldukça şık bir gelinlik. Kaftan olarak adlandırılan gelinlik modeli, tamamen el işçiliği ile tasarlanmış. Ayrıca gelinlik Özlem Süer’in 2018 koleksiyonuna ait, belirtmiş olalım. Gelinliğin dantel kol kısımları ve tamamlayıcı duvağı çok dikkat çekiyor.

2. Nalan - Camdaki Kız

Ekranların hüzünlü güzeli Nalan'ın gelinliği dizi yayınlandığı dönem çok beğenilmişti. Hatta dizinin yayınlanmasından sonra gelinliği diken modaevinin telefonları susmamış. Gelinlik, bölümün yayınlanmasının ardından dizinin Kuveytli bir hayranı tarafından 43 bin TL’ye satın alınmış.

3. Ayşegül - Poyraz Karayel

Burçin Terzioğlu’nun canlandırdığı ve balon kollu bir gelinlik giydirilen Ayşegül’ün gelinliği de çok konuşulmuştu. Üst kısmı hayal tül üzerine işlemelerle detaylandırılan, metalik işlemeli, uzun kollu A kesim gelinlik gerçekten göz kamaştırıyor.

4. Eda - Sen Çal Kapımı

Hande Erçel’in canlandırdığı Eda karakteri, gelinliğiyle adeta bir masaldan çıkmış gibiydi. Prenses kesim eteği, kabarık yapısıyla tüm gözleri üzerine çekti. Üst kısmındaki zarif dantel detayları ve uzun duvağıyla gelinlik, romantizmin vücut bulmuş haliydi. Sosyal medyada günlerce konuşuldu, hatta birçok gelin adayına ilham kaynağı oldu.

5. Bihter - Aşk-ı Memnu

Türk dizi tarihinin unutulmazlarından biri olan Bihter’in gelinliği, sadeliğiyle göz kamaştırmıştı. İnce danteller ve zarif bir tasarım, karakterin naif ama aynı zamanda güçlü duruşunu yansıtmıştı. Bihter gibi trajik bir karakterin böylesine beyaz bir gelinlikle sahnede olması ise ayrı bir ironiydi.

6. Oya - Ufak Tefek Cinayetler

Dizinin final bölümünde Oya ve Serhat evlenmişti. Oya'nın gelinliği de en az dizinin final bölümü kadar konuşulmuştu. Karakterin gelinliği için Fidan Şimşek imzalı, beyaz bir abiye tercih edildi. İnce askılı, düz kesim elbise ile bele kadar uzayan sade bir duvak ve gelin çiçeği olarak da beyaz güllerden oluşan zarif bir tasarım kullanıldı.

7. Feride - Çalıkuşu

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’i bir araya getiren dizide, Feride’nin gelinliği nostaljik havasıyla öne çıkmıştı. Daha vintage tarzda olan model, dizi dönemine uygun işlenmişti. Sadelik ve asaletin birleştiği bu gelinlik, tarihi dizilere yakışır bir güzellik sergiledi. Feride’nin zarif ruhunu da çok iyi yansıtıyordu.

8. Duru - Fi

Serenay Sarıkaya’nın canlandırdığı Duru’nun gelinliği, klasik çizgilerden uzak modern bir tarza sahipti. Minimalist kesimi, vücuda oturan zarif yapısıyla adeta moda dergisinden fırlamış gibiydi. Gelinlikteki sadelik, Duru’nun özgür ruhunu ve sıra dışı duruşunu çok iyi yansıtıyordu.

9. Defne - Kiralık Aşk

Bir dönemin fenomen dizisi Kiralık Aşk, Defne'nin gelinliği ile de gündem olmuştu. Kabarık olmayan ama son derece zarif detaylarla işlenmişti. Özellikle üst kısmındaki dantel detaylar gelinliği daha da romantik hale getirmişti. Defne’nin doğal güzelliğiyle birleşince ortaya masalsı bir görüntü çıktı.

10. İnci - Masumlar Apartmanı

İnci'nin gelinliği hem çok sade hem de çok retroydu. V yakalı, katlı etekli ve sade olan bu gelinlik hala hafızalardaki yerini koruyor.