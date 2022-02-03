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  4. Türk dizilerinden etkilendi! Adı Kıvanç, soyadı Özçivit oldu

Türk dizilerinden etkilendi! Adı Kıvanç, soyadı Özçivit oldu

03.02.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim almak için 2017 yılında Suriye'den Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki Obadah Shavaf, 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı oldu. Adının Türkiye'de anlaşılmadığından yakınan ve izlediği Türk dizilerinden etkilenen Shavaf, ismini değiştirmek için geçtiğimiz aralık ayında mahkemeye başvurdu. 23 yaşındaki gencin adı Kıvanç, soyadı da Özçivit oldu.

Türk dizilerinden etkilendi! Adı Kıvanç, soyadı Özçivit oldu

Eğitim almak için 5 yıl önce Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki Suriyeli Obadah Shavaf, izlediği Türk dizilerinden etkilenerek adını mahkeme kararıyla 'Kıvanç Özçivit' olarak değiştirdi. Burak Özçivit hayranı olduğunu belirten genç, Özçivit'le tanışmayı çok istediğini kaydetti. Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 'Ad ve soyadı düzeltilmesi istemli' davada Obadah Shavaf 'davacı' Beykoz Nüfus Müdürlüğü de 'davalı' sıfatıyla yer aldı.

MAHKEME ONAYLADI, YENİ ADI KIVANÇ OLDU

Shavaf'ın tanık olarak getirdiği komşusu V.E. duruşmada Shavaf hakkında "Kendisi Türkiye'deki yaşamında adıyla zorluk çektiğini, bu nedenle adını değiştirmek istediğini biliyorum. Kıvanç Özçivit ismini kullanmak istediğini biliyorum ancak neden kullanmak istediğini bilmiyorum" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, davacının talebini ve tanık beyanını dikkate aldı. Davacının haklı nedenle isim düzeltilmesi davasını ispat ettiğine kanaat getiren mahkeme, davayı kabul ederek Shavaf'ın adı ve soyadının Kıvanç Özçivit olarak değiştirilmesine karar verdi.

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TÜRK DİZİLERİNDEN ETKİLENMİŞ! SOYADI ÖZÇİVİT

DHA'ya konuşan 'Kıvanç Özçivit' "Benim adım Obadah'tı ama burada bana 'Obama' diyorlardı" dedi. Adını değiştirmeye karar verdiğini belirten Özçivit, yeni ismi seçme nedeni olarak ise şöyle konuştu: "Kıvanç adının manasını çok beğendim. Özçivit soyadını da 'Kuruluş Osman' isimli dizide oynayan sayın Burak Özçivit'i çok beğendim, hoşuma gitti yani. Özçivit kelimesinin manasını da çok beğendim. İnşallah bir gün sayın Burak Özçivit'le de görüşebiliriz" dedi. Söz konusu diziyi çok beğendiğini vurgulayan Özçivit, bu nedenle adını Özçivit soyadını tercih ettiğini belirtti. Mahkemenin tek celsede karar verdiğini de kaydeden Kıvanç Özçivit, eski arkadaşlarının halen kendisine 'Obama' dediğini, yeni tanıştığı insanların ise K vanç Özçivit olarak hitap ettiğini belirtti. Kıvanç Özçivit yeni kimliğini de kameralara gösterdi.

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(DHA)

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