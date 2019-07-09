Türk doktor Kuzey Makedonya’da gönüllü eğitim veriyor

CİHAD ALİU/ABDULA BERİSHA - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gönüllü olarak zorlu ameliyatlara katılarak yerel personele eğitim veriyor. Son zamanlarda gerek Türk sağlık sisteminin dünyadaki artan ünü, gerekse de Türk hekimlerin başarısı ön plana çıkarken, Türk doktor Batırel'in Kuzey Makedonya’da gönüllü olarak yaptığı ameliyatlar takdir topluyor. Akademisyenliğinin yanı sıra özel bir hastanede hekimlik de yapan Prof. Dr. Batırel, birkaç yıl önce Slovenya’nın başkenti Lublyana’da katıldığı Balkan Sağlık Kongresi kapsamında tanıştığı Üsküp "Rahibe Teresa" Klinik Merkezi Göğüs ve Damar Cerrahisi Bölümü Müdürü Necati Yakupi’nin destek talepleri üzerine yaklaşık bir yıl önce bir yandan ameliyatlara diğer yandan da bölgedeki personele eğitim vermeye başladı. - "Esas amacım eğitim vermek" Göğüs cerrahisi alanında uzman olan doktor Batırel, Üsküp’te gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, akciğer, yemek borusu ve kanser ameliyatları gerçekleştirdiğini, kapalı ameliyatlarla hastaların çok çabuk iyileştiğini kaydetti.

Vardıkları anlaşma kapsamında ülkedeki Tabip Odasından izin alındığını aktaran Batırel, yaklaşık bir yıldır ayda iki gün olmak üzere ülkeyi ziyaret ettiğini, hem ameliyat gerçekleştirdiğini hem de personele eğitim verdiğini söyledi. Şimdiye kadar yaklaşık 40 ameliyat yaptıklarını dile getiren Batırel, "Bizzat kendim yapmanın ötesinde, esas amacım eğitim vermek. Burada gerçekten genç ve enerjik bir ekip var, heyecanlı bir ekip var. O arkadaşlara aşamalı olarak öğretiyorum. Kapalı ameliyatları büyük oranda öğrendiler, yani temel hareketleri nasıl yapılacağını nasıl dokulara yaklaşılacağını öğrendiler." diye konuştu. Bu tarz ameliyatların Kuzey Makedonya’da ilk ameliyatlar olduğuna dikkatini çeken Batırel, birlikte gerçekleştirdikleri ameliyatlarla buradaki personelin kapalı ameliyat tekniğinde yeteneklerinin geliştiğini belirtti. - "Üsküp Avrupa’daki sayılı göğüs cerrahisi merkezlerinden birisi olabilir" Akciğer ve yemek borusu cerrahisinin çok özellikli bir cerrahi alan olduğunu ifade eden Batırel, bu alanda kısa süreli iş birliklerinin yerine daha uzun süren ve devamlı olan bir rehberlik sürecine ihtiyaç olduğunu aktardı.

Taburcu edilen hastalardan da iyi geri bildirimler aldıklarını vurgulayan Batırel, "Roma bir günde kurulmadı." sözünü hatırlatarak bu çalışmaların zaman istediğini söyledi. Üsküp’ün Güney Balkanların merkezi olabilecek avantajlara sahip olduğunu aktaran Batırel, "Buradaki arkadaşlar hızlı bir şekilde yeteneklerini geliştirmeye devam ederlerse, burası önümüzdeki 5 sene içerisinde Avrupa’daki sayılı göğüs cerrahisi merkezlerinden birisi olur." dedi. - "Türkiye'deki hekim, cerrahi ve genel kalite çok üst düzey" Türkiye’deki sağlık sistemine de değinen Batırel, "Türkiye, hekim standardı ve kalitesi ve hatta altyapı açısında gerek özel gerekse de üniversite hastaneleri açısından dünyanın sayılı ülkelerinden biri şu anda. Bizdeki hekim kalitesi, cerrahi kalite ve genel kalite gerçekten çok üst düzey. O nedenle ilgi çekiyor." ifadelerini kullandı. Yurt dışına yeterince hitap edilebilmesi için hekimlerin yabancı dil bilme oranlarını yukarı çekmeleri gerektiğine dikkati çeken Batırel, bu konuda bir vizyon oluşturulması gerektiğini aktardı.