Türk doktorlardan dünyaya örnek davranış

Gönüllü bir grup Türk Kardiyoloji Hekimi, Afrika’daki tıp öğrencilerine online platform üzerinden EKG eğitimi vermeye başladı. Hafta sonları bir araya gelen 7 Türk ve 1 Brezilyalı hekim, Afrika’daki 190 tıp öğrencisine mesleki bilgilerini uygulamalı bir şekilde anlatıyor.

"UYGULAMALI OLARAK DERS VERİYORUZ"

Proje sorumlusu Doçent Doktor Sercan Okutucu, Afrikalı öğrencilerin Türk Hekimlerine ve Türk sağlık sistemine güven duyduklarını belirterek, “Belirli periyotlarla yurt dışındaki Afrikalı tıp öğrencilerine 7 hekim arkadaşımla birlikte uygulamalı olarak ders veriyoruz. Son dönemlerde artan salgın nedeni ile eğitimlerinden geri kalan Afrikalı tıp öğrencilerine böyle bir çözüm ile destek olduğumuz için mutluyuz. Hekim arkadaşlarım Dinaldo Oliveira, Alper Karakuş, Ümit Yaşar Sinan, Cengiz Şabanoğlu, Özge Kurmuş, Kader Eliz Uzel ve Begüm Yetiş Sayın, Chiedza Mureriwa ve Israel Gitangaza’ya teşekkür ederim” dedi.

Eğitimin önemine dikkat çeken Kardiyoloji uzmanı Doktor Sercan Okutucu, ilk etapta online olarak elektrokardiyografi (EKG) eğitimi verdiklerini ve bu konuda önemli bir mesafe aldıklarını söyledi.