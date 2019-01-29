HABER

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin son dönem toplantısı Ümraniye’de gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:38 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin seçimlerden önceki son dönem toplantısı Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ’nin 31 Mart yerel seçimlerinden önceki son dönem toplantısı Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin seçimlerden önceki son dönem toplantısı Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ’nin 31 Mart yerel seçimlerinden önceki son dönem toplantısı Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Hilton Otel’de yapılan toplantıda Türk Dünyası’nın sorun ve beklentileri konuşuldu. Toplantıya Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve TDBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve farklı ülkelerden belediye başkanları katıldı. Toplantı sonunda Başkan Can tarafından katılımcı belediye başkanlarına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
“ Finali Ümraniye’de yaptık ”
Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle bu toplantının dönemin son toplantısı olduğunu söyleyen ve finali Ümraniye’de yaptıklarını belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can “ 3 ayda bir yönetim kurulu toplantısı yapılıyor. Bizde yönetim kurulu üyesiyiz. Her toplantıyı da yönetim kurulundaki üye arkadaşların belediyelerinin bulunduğu il ya da ilçede yapıyorlar. Bu bir gelenek oldu. Bu ay ki toplantıyı da Ümraniye Belediyesi olarak biz organize ettik. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin gerek Türkiye içinden gerekse Türkiye dışından, Orta Asya’dan ve Balkanlar’dan yönetim kurulu üyeleri var. Hatta Kıbrıs’tan yönetim kurulu üyeleri var. Bütün bu misafirleri Ümraniye’mizde ağırlamaktan ve onları Ümraniye’de şeref misafiri yapmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Dönem itibariyle Nisan ayında seçim olduğu için bu toplantı bu dönemin son toplantısı olmuş oldu. Finali de Ümraniye’de yapmış olduk ” diye konuştu.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantılarıyla, Türk Dünyası arasındaki ortak kültür ve medeniyet mirasını temel alarak belediyeler arasında dayanışma ve yardımlaşma çalışmalarını sağlamak ve yönetimlerin birbirlerinin deneyimlerinden faydalanması amaçlanıyor.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Binali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladıBinali Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı
İETT otobüsünde "yüksek sesli müzik" tartışması: 3 yaralıİETT otobüsünde "yüksek sesli müzik" tartışması: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

CHP'li Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

CHP'li Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İstifa edeceğim

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Venezuela Başsavcısı, Guaido hakkında soruşturma başlattı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.