Türk fenomen Amerika sokaklarını birbirine kattı! Üstsüz bir şekilde gezip kendisini görenlerin tepkisini kaydetti

Sosyal medyada 700 bini aşkın takipçisi bulunan Türk fenomen Okan Serbes Amerika sokaklarını birbirine kattığı bir videoyla viral olmayı başardı. Türk fenomen üstsüz bir şekilde sokakta dolaştığı “Walking Down The Street (Sokak boyunca yürüyorum)” serisiyle tanınıyor. Sokakta yürüdüğü sırada tanımadığı insanların kendisini ilk gördüklerinde verdiği tepkileri gizlice kaydeden fenomen isim sosyal medyadan viral olmayı başardı.

GİZLİ GİZLİ BAKAN DA VAR FOTOĞRAF ÇEKTİREN DE

Siyah beyaz desenlerden oluşan şortuyla Amerika sokaklarında yürüyen Serbes görenleri şaşkına çevirmeyi başardı. Türk fenomeni görenlerin bazıları dönüp bir kez daha bakarken bazıları gizlice baktı. Serbes’in yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyenler dahi oldu.