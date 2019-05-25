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Türk firmaları Güney Afrika'nın yetenekli gençleri ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:58 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da düzenlenen "TALENTforBIZ" fuarında Türk şirketler, Güney Afrikalı gençlerle mülakat yaptı

Türkiye’nin küresel ölçekli şirketleri, Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde ülkenin gençleri ile iş ve staj imkanlarıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin himayesinde Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği tarafından organize edilen "TALENTforBIZ" kariyer fuarı kapsamında 15 Türk şirketi, katılımcılarla birebir mülakatlar düzenledi.

Etkinliğe binin üzerinde başvuru yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelerde fuarlar düzenlediklerini ve yetenekli gençlere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Türkiye olarak birçok alanda gelişim gösterdik. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA bulundukları ülkelerin toplumları tarafından takdir edilen işler yapıyor. Bunlara ek olarak, ilgili ülkelerle endüstriyel ve insan kaynakları alanında da küresel şirketlerimiz aracılığıyla bağlar kurarak ilişkilerimizi daha ileriye taşımak istiyoruz." dedi.

Türk şirketlerinin kazanacağı insan kaynağı potansiyelinin Türkiye’nin ilgili ülkelerle ilişkilerini geliştirmesine katkı sağlayacağını ifade eden Atay, "Bugün burada 15 küresel şirketimizle bulunuyoruz ve şirketlerimizin temsilcileri binin üzerinde görüşme yapacak." şeklinde konuştu.

Atay, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kıta ölçeğinde önemli bir ülke ve çok nitelikli üniversitelere sahip olduğunu anlatarak, Afrika’daki yetenekli gençlere fırsatlar sunarsak bu kazanımlarını ülkeleri başta olmak üzere kıtaya da yansıtacaklarını vurguladı.

- "Küresel şirketler ve markalar burada"

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fuat Erdal da Güney Afrika’nın kıtaya açılan bir kapı olmasından dolayı önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Güney Afrika’yı aslında kıtaya açılan kapı olarak görüyoruz. Bütün küresel şirketler ve markalar burada. Aynı zamanda politik anlamda da bütün dünya devletlerinin temsilcilikleri var." diye konuştu.

İnsan kaynağının Türkiye ile Güney Afrika ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını dile getiren Erdal, "Güney Afrikalı gençlerin ülkemizin firmalarında çalışacak olması iki ülke arasında kültürel köprülerin kurulmasına yardımcı olacak. Dolayısıyla bu gençler ülkemizin kıta ülkelerinde de tanıtımına önemli katkılar sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

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