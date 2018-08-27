Türk hacıları kutsal mekanları ziyaret ediyor

MEKKE (AA) - Hac farizasını tamamlayan Türk hacıları, günlerini ibadet etmekle geçirirken kutsal mekanları ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor.

Türk hacıları, Mekke'de özellikle Arafat, Müzdelife, Mina, Cennet-ül Mualla, Hazreti Muhammed'in doğduğu ev ve Cin Mescidi'ni ziyaret ediyor. Hac vazifesini tamamlayıp Medine'ye geçenler ise İslam dininin ilk mescidi olan Kuba Mescidi, Uhud Dağı, Cennet-ül Baki, Mescid-i Kıbleteyn, Yedi Mescidler gibi mekanları ziyaret ederek dua ediyor.

- Cennet-ül Mualla Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Mürsel Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cennet-ül Mualla Mezarlığı'nın Mekke'nin en eski mezarlığı olduğunu bu nedenle Kabe'den sonra en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunduğunu söyledi.

Akar, Hazreti Muhammed'in eşi Hazreti Hatice'nin, Peygamberin iki oğlu Abdullah ve Kasım, dedesi Abdulmuttalib ve amcası Ebu Talip ile sahabe-i ikramdan birçok kişinin bu mezarlıkta metfun bulunması nedeniyle buranın Müslümanlar için önem arz ettiğini kaydetti.