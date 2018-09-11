Türk hackerlar Mısır resmi haber ajansının sitesini hackledi

KAHİRE (AA) - Türk hackerlar Mısır resmi haber ajansının (MENA) sitesini hackleyerek, hakkında geçen hafta idam cezası verilen şehit Esma’nın babası Muhammed el-Biltaci’nin fotoğrafını paylaştı.
Biltaci’nin fotoğrafının altında Türkçe ve Arapça, "İnsanlara farklı düşünceleri yüzünden zulmediyorsunuz. Darağaçlarını hazırlıyorsunuz. Bizim hak davadan vazgeçeceğimizi mi sandınız? Zalimlerin varacağı yer elbette cehennemdir. Zalimler için yaşasın cehennem." ifadeleri yer aldı.
Paylaşımın altında ayrıca hilal ve şahlanmış bir at simgesinin bulunduğu "Akıncılar" logosunun yer aldığı görüldü.
Mısır’da yayın yapan Masravi gazetesine konuşan MENA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Ali Hasan, ajansın internet sitesinin Türk bilgisayar korsanları tarafından siber saldırıya maruz kaldığını, bu tür girişimlerin önlenmesi için gerekli adımları atacaklarını söyledi.
Konuyu etraflıca değerlendirdiklerini söyleyen Hasan, "Henüz atacağımız adımları kararlaştırmadık. Çünkü konu hala gizemini koruyor." dedi.
Hackerların paylaşımı kısa bir süre sonra siteden kaldırıldı.
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