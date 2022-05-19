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Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? 2022 THY 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hatıra bileti nereden alınır?

19.05.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra bileti gündemde yer alıyor. Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra biletinin nereden ve nasıl alınacağı araştırılıyor. Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak tarihi bir uçuş gerçekleştirileceği duyuruldu. Haberin ardından 2022 THY 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bilet alma sayfası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte o araştırılan detaylar!

Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? 2022 THY 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hatıra bileti nereden alınır?

Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra bileti günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103. Yıl dönümünün kutlandığı 2022 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Türk Hava Yolları tarihi bir uçuç gerçekleştirecek. Vatandaşlar “Bağımsızlık Yolculuğunda Ben de Varım” hatıra biletine isimlerini yazdırarak bu önemli günde bir adım atmış olacak. Pek çok kişi Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? İşte, 2022 THY 19 Mayıs hatıra biletine dair ayrıntılar...

TÜRK HAVA YOLLARI 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

Bundan tam 103 yıl önce Mustafa Kemal Paşa İstanbul’dan Samsun’a tarihi bir yolculuk yaptı. 19 Mayıs 1919 tarihinde sona eren bu yolculuk Türk milletinin bağımsızlığa doğru yolculuğunun da başlangıcı oldu.

Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? 2022 THY 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hatıra bileti nereden alınır?

Bugün Türk Hava Yolları bu özel günün anısına özel bir uçuş gerçekleştirirken vatandaşlar isimlerine düzenlenen dijital bir hatıra bileti alabiliyor.

“Bağımsızlık Yolculuğunda Ben de Varım” hatıra bileti https://ogm.eba.gov.tr/19Mayis/ adresi üzerinden alınabiliyor. Aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıkladıktan sonra çıkan ekranda isim-Soy isim ve bulunduğunuz şehri girerek “Bilet Oluştur” a tıkladığınızda hatıra biletiniz ekranda görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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