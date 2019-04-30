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Türk kartalı Aquila Cumhurbaşkan’ı Erdoğan’ın ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:58 | Son Güncelleme

Bursalı İşadamı Celal Gökçen tarafından Türkiye’nin yerli uçağı olma yolunda her geçen gün geliştirilen Aquila’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgi gösterdi.Savunma sanayii konusunda hedef büyüten Türk yatırımcıların ve pazar aktörlerinin en önemsedikleri fuarlardan biri olan 14.

Türk kartalı Aquila Cumhurbaşkan’ı Erdoğan’ın ilgi odağı oldu

Bursalı İşadamı Celal Gökçen tarafından Türkiye’nin yerli uçağı olma yolunda her geçen gün geliştirilen Aquila’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgi gösterdi.
Savunma sanayii konusunda hedef büyüten Türk yatırımcıların ve pazar aktörlerinin en önemsedikleri fuarlardan biri olan 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı-IDEF 2019, Türk savunma sistemini gözler önüne serdi. Bursa uzay ve havacılık şirketini kurarak Alman uçak firması Aquila’yı satın alan ve Türkiye’nin yerli uçağını yapma hedefini her gün daha da gerçekleştirebilir hale getiren işadamı Celal Gökçen’e Cumhurbaşkanından da destek geldi. Son olarak Almanya’da düzenlenen tasarım yarışmasında son on yılın en mükemmel uçak tasarımı ödülü alan Aquila, fuar gezisi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın markajına girdi. Şirket yetkililerine uçak hakkında sorular yönelten Cumhurbaşkanı, özellikle uçağın nerede üretildiğini öğrendi. İçeriği hakkında bilgi aldı. Savunma sanayiine verdiği önemin bilindiği Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, Aquila hakkında teferruatlı bilgi alarak, Türkiye’nin yerli uçağını üretme hedefini taşıyan Bursa Uzay ve Havacılık Şirketi’nin sahibi Celal Gökçen’i tebrik ettiler.

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