Türk Kızılay Düzce'de yaraları sarmak için yoğun mesai harcıyor

ONUR ORHAN / EMRE AYVAZ - Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'de, afetin yaşanmasından bu yana 19 bin 490 kişiye sıcak yemek dağıtan Türk Kızılay, ulaştırdığı birçok yardımla vatandaşların yarasını sarmak için yoğun mesai harcıyor.

Bölgede 17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli yağıştan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle yaşanan sel ve heyelanın ardından vatandaşların gıda ve barınma ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçen Türk Kızılay, 44 personel ve 13 araçla afetten en çok etkilenen yerlerde hizmet vermeye başladı.

Akçakoca ilçesindeki Dilaver, Uğurlu ve Esmahanım köylerinde öğle ve akşam olmak üzere şu ana kadar 19 bin 490 kişiye iki öğün sıcak yemek dağıtan Türk Kızılay, bin 855 pide, 750 hazır yemek, 15 bin 364 içecek, 4 bin 690 yoğurt, 7 bin 400 kişilik tatlı, bin 910 kişilik çorba, 905 kahvaltılık, 9 bin 150 ekmek, 5'er litrelik 4 bin 150 şişe su, 60 gıda kolisi, bin 250 mum, 277 battaniye, 202 yatak ve yastık, 260 hijyen seti, 20 mutfak seti ile 150 ısıtıcı yardımında bulundu.