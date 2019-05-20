Türk Kızılaydan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

TİRAN (AA) - Türk Kızılay tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan dolayısıyla 500 adet gıda kolisi dağıtıldı.

Yardımlar, Türk Kızılay ve Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) iş birliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gıda kolilerinin dağıtım törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç ve ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ile diğer davetliler katıldı.

Özkoç, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Türk Kızılay ve ALSAR'a teşekkür ederek, Türk Kızılayı olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

ALSAR Başkanı Gurra da Türk Kızılay ile üç yıldır başarılı bir iş birliğine sahip olduklarını belirterek, "Bugün Tiran'da ihtiyaç sahibi ailelere 500 gıda kolisi dağıtıyoruz. Yarın da Burrel ve Klos şehirlerinde 500 gıda kolisi dağıtılacak." dedi.

Türk Kızılay tarafından bu akşam ayrıca Tiran'da yetimlere yönelik iftar da verilecek.

