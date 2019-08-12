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Türk Kızılay'dan Kırgızistan'da kurban eti dağıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:59 | Son Güncelleme

Türk Kızılay'dan Kırgızistan'da kurban eti dağıtımı

BİŞKEK (AA) - Türk Kızılay, Kırgızistan'ın Çuy bölgesine bağlı Orok köyünde Kırgızlar ve Ahıskalı Türklere kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Kırgız Kızılayı'nın iş birliğiyle yapılan kurban eti dağıtım organizasyonu, bayramın ikinci gününde de devam etti.

Yetkililer, başkent Bişkek'in güneyindeki Çuy bölgesinin Sokuluk ilçesine bağlı Orok köyünde kurban eti dağıttı.

Köyün Kırgız sakini Karatay Konuşpayev, kurban etini bağışlayanlara ve ulaştıranlara teşekkür ederek, köydeki iki halkın birliğinin korunmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Ahıska Türkleri de konuşmalarında, kendilerini yalnız bırakmayanlara ve köylerine kurban etinin ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırsever Türk halkına selam ve dualarını gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahıskalı Türkleri Kırgızistan Orok köyü Türk Kızılay

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