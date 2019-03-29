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Türk Kızılay'dan Mozambik'te 66 aileye gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

Türk Kızılay'dan Mozambik'te 66 aileye gıda yardımı

BEİRA (AA) - Türk Kızılay, Mozambik’in Beira kentinde büyük afete yol açan Idai kasırgası sonrası evsiz kaldıkları için okula sığınan 66 aileye gıda yardımında bulundu.

Güneydoğu Afrika ülkelerinden Mozambik'te büyük afete yol açan Idai kasırgasının yaralarını sarmak için bölgede bulunan Türk Kızılay uzman ekibi, insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Başkent Maputo’dan temin ettiği 15 ton yardım malzemesini, deniz yoluyla Beira'ya ulaştıran ekip, limandan teslim aldığı malzemeleri tanzim ederek dağıtıma hazır hale getirdi.

Mozambik Kızılhaçı ile koordineli çalışan ekip, kasırga ve sel sonrası evsiz kalarak Manga Oloforte okuluna sığınan 66 aileye gıda yardımında bulundu.

Yardım paketlerinde, bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak miktarda un, sıvı yağ, makarna, pirinç, konserve, tuz ve şeker bulunuyor.

Türk Kızılay, daha önce de Türkiye’den getirilen 175 hijyen setini, Beira’nın Muabvi köyündeki ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı.

Ekip, Beira çevresindeki yardım faaliyetlerine devam edecek.

Güney Afrika ülkelerinden Malavi, Mozambik ve Zimbabve'yi vuran Idai Kasırgası nedeniyle bölgede binlerce ev ve yol yıkılmış, salgın hastalıklar baş göstermişti.

Mozambik'in kıyı şehri Beira'nın sel ve fırtınadan en çok etkilenen yer olduğu açıklanmıştı. Ülkede 468 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 1 milyon 850 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
gıda yardımı mozambik Türk Kızılay yardım

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