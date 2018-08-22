Türk Kızılayı Kenya'da 3 bin aileye kurban eti dağıtttı

Türkiye'den gelen Türk Kızılayı ekibi tarafından satın alınan kurbanlık hayvanlar önceden belirlenen mezbahanede kesildikten sonra ortalama 5 kiloluk paketler halinde hazırlandı. Hazırlanan kurban etleri Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan 2 köyde Türk Kızılayı ekiplerince ihtiyaç sahibi 3 bin aileye dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diğer vekalet sahiplerinin kurbanlarının kesimine Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği İkinci Katibi Mehmet Ratip ve Kenya'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri katıldı.

Kızılay, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de Kenya'da vekaletle kurban kesimi yaptı. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bu yıl Türkiye dahil 40 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapan Türk Kızılayı, Türk halkının vekalet verdiği kurbanları Kenya halkına ulaştırıyor.

Türk Kızılayı, Türkiye dahil Afganistan, Kenya ve Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kurban vekaleti veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Kenya'da kurban kesimi yaptı.

"Türk Kızılayı ve Türkiye dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan mazlumların sesi olmaya devam edecek. Somalili mültecilerin göç etmek zorunda kaldığı Dadap Kampı'nda yaşayan mülteci kardeşlerimize de Türk Kızılayı olarak ciddi yardımlarda bulunduk. İyilik yapmak ve yardımlaşma duygusu Türk halkının genlerinde var. Kenyalı kardeşlerimize Türkiye'deki vatandaşlarımızın selamlarını iletmekten mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde çok sayıda Kenyalı kardeşimiz Türkiye'de eğitim alıyor. İnanıyorum ki onlar gelecekte iki kardeş ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirecek." \

Turunç, anlamlı destekleri için Kenyalı Müslümanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Turunç, "Kurban Bayramı'nda Kenya'da 3 bin aileye kurban eti ulaştırdık. Bu kapsamda 150 büyükbaş hayvan kesimi yaptık. Her ailede en az 5 kişinin yaşadığı düşünülürse Türk Kızılayı Nairobi'de yaklaşık 15 bin insana ulaştı. Kurbanlarımızın tamamı hijyen açısından sağlıklı ortamlarda ekiplerimizin gözetiminde kesildi." dedi.

- Türkiye için dua ettiler

Bazı Kenyalı kadınların kurban eti almaya bebek ve çocuklarıyla geldiği dağıtımda Kenyalılar, Türkiye'ye ve Kızılay'a teşekkür etti.

Kenyalı Müslümanlar, "Türkiye bizim kardeşimiz ve dostumuz. Her zaman zor günlerde yanımızda oldu. Biz de 15 Temmuz gecesi sokaklara çıktık ve sabaha kadar Türkiye için dua ettik." diye konuştu.

Türk Kızılayının kurban eti dağıttığı köylerde yaşayan Kenyalı Müslümanlar da bayram namazının ardından Türkiye için dua etti.

