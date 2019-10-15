Türk Konseyi 7. Devlet Başkanları Zirvesi

Özbekistan'ı Konsey'e katılması dolayısıyla kutlayan Aliyev, Özbekistan'ın bu kararının Türk dünyasında birliğin daha da güçlenmesine ve iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırgızistan'a başarılı dönem başkanlığı için teşekkür etti.

Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da toplantıda hazır bulundu.

Türk Konseyinin kurulduktan sonra geçen 10 yılda önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Aliyev, "Azerbaycan, bu günden Türk Konseyi dönem başkanlığını devralıyor. Azerbaycan, dönem başkanlığı döneminde ülkelerimiz arasında hem ikili hem de çok taraflı iş birliğimizin daha da gelişmesi için çabalarını devam ettirecektir." diye konuştu.

- "Yeni bir tarih sayfası açılıyor"

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Türk Konseyinin başarılı bir gelişim süreci yaşadığını, Türk devletleri arasındaki birlikteliğin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Özbekistan'ın "tam üye", Macaristan'ın ise "gözlemci" ülke olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Nazarbayev, şöyle devam etti:

"Yeni bir tarih sayfası açılıyor. Türk Konseyi, küresel anlamda önemli siyasi ve ekonomik popülerlik kazandı. Aynı zamanda Türk dünyasında entegrasyonumuzu da artırmış bulunuyoruz. Türk ülkeleri arasındaki etkileşim yeni bir seviyeye çıkmaktadır."

Nazarbayev, Türk medeniyetinin çok derin köklere sahip olduğuna işaret ederek, "Türk dünyasının birliği, benim için güven sözüyle net bir şekilde ifade edilebilir. Ben birlikteliğimizi tasvir etmek için 'yeniden doğuş' ve 'güven' sözlerini seçiyorum'. Aynı zamanda da 'kardeşlik' kelimesi benim için çok şey ifade ediyor." diye konuştu.