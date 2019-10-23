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"Türk milleti herkesle barış içerisinde olmuştur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:05 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "İnsanların refahı, mutluluğu için Türk milleti herkesle barış içerisinde olmuştur. Biz KKTC'de herkesle barış içerisinde olmaya çalıştık" - "Bölgede huzur sağlandı. Bu başarılarından dolayı Türk Hükümetini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyoruz"

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "İnsanların refahı, mutluluğu için Türk milleti herkesle barış içerisinde olmuştur. Biz KKTC'de herkesle barış içerisinde olmaya çalıştık." dedi.

Tatar, "6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı" açılışına katılmak üzere geldiği Anamur'da yapımı süren iskele ve KKTC Su Temin Projesi kapsamında adaya aktarılan suyun toplandığı Alaköprü Barajı'nda incelemede bulundu, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın'dan baraj hakkında bilgi aldı.

Tatar, daha sonra Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Tatar, yeni iskelenin KKTC ve Anamur'a ekonomik ve turizm açısında fayda sağlayacağını belirtti.

KKTC ile Türkiye'nin birbirine daha çok yakınlaştığını ifade eden Tatar, teknoloji, uçak ve gemi seferleriyle ilişkilerin güçlendiğini aktardı.

Gönül bağının, sevginin, millet bekasının önemli olduğunu vurgulayan Tatar, "Ne mutlu bize Türk evladıyız, Türk olmaya devam ediyoruz. KKTC'nin huzur içerisinde yaşaması, ekonomisini geliştirmesi, halkımızın bekası sağlıklı ilişkilere bağlıdır. Bu bakımdan bu ziyaretler önemli. Bu yakın ilişkilerimiz daha da yoğunlaşacak ve bizi güzel günler bekliyor. Daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. İnsanların refahı, mutluluğu için Türk milleti herkesle barış içerisinde olmuştur. Biz KKTC'de herkesle barış içerisinde olmaya çalıştık. Milletçe bizi ezdiler. Ne mutlu bize 1974 Türk askeri garanti anlaşmalarından dolayı yasal haklarıyla geldi. Şu an da KKTC dimdik ayaktadır. Ayakta olmaya devam edecektir. Türkiye'nin hak ettiğimiz yaşam noktasında bizlere güzellikler sunmasının bilincindeyiz." diye konuştu.

Tatar, Türkiye'nin desteğiyle turizm, eğitim, sanayi ve tarım alanında KKTC halkına ve misafirlerine güzel hizmetler vereceklerini ifade etti.

Son dönemde Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla bölgenin daha da önemli hale geldiğine değinen Tatar, Anamur ile KKTC arasındaki bağların daha da gelişeceğini vurguladı.

Anamur'dan sağlanan suyun KKTC'de önemli gelişmelere vesile olduğuna işaret eden Tatar, şunları söyledi:

"Kurak iklimde içme ve sulama suyu sıkıntısı yaşanıyordu. İnsanlar tankerlerle evine su alıyordu. Artık onlar tarihte kaldı. Şu anda bu güzel suyun her çeşmeden aktığını görüyoruz. Geçitköy Barajı'nda tünelin yapımı devam ediyor. Bu tünelin tamamlanmasıyla 37 milyon metreküp su tarımsal sulamaya aktarılacak. Asrın projesinin hayat bulması ve sizlerin desteğiyle KKTC'nin gelişmesi için bu önemli kaynağın oralara başarılı aktarılması bizim için önemli bir meseledir."

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başarıyla tamamladığına değinen Tatar, "Bölgede huzur sağlandı. Bu başarılarından dolayı Türk Hükümetini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyoruz. Milletimizin bekası ve mutluluğu için başarılarının devamını temenni ediyorum." diye konuştu.

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Anamur Ersin Tatar Fuar KKTC Mersin

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