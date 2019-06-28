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Türk mücevherleri, Pekin EXPO 2019’daki yerini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 09:39 | Son Güncelleme

Mücevher İhracatçıları Birliği, 1-7 Temmuz tarihleri arasında Pekin EXPO 2019 kapsamında 11.

Türk mücevherleri, Pekin EXPO 2019’daki yerini aldı

Mücevher İhracatçıları Birliği, 1-7 Temmuz tarihleri arasında Pekin EXPO 2019 kapsamında 11. Mücevher Tasarım Yarışması’nda finale kalan 10 tasarımı sergileyecek. Expo kapsamında 3 Temmuz Çarşamba günü, “Türk Günü” olarak ilan edilirken Pekin’e götürülen mücevher tasarımları, özel bir defile ile tanıtılacak.
Mücevher İhracatçıları Birliği, 1 - 7 Temmuz 2019 tarihleri arsında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen EXPO 2019’a 11. Mücevher Tasarım Yarışması’nda final kalan 10 tasarımı ile katılıyor.
Türk mücevherleri, Pekin’de görücüye çıkıyor
Bu yıl “Bahçe Kültürü” konseptiyle açılan Pekin EXPO 2019, ana teması “Anadolu’nun Nadir Endemikleri” olan 11. Mücevher Tasarım Yarışması ile vizyon açısından örtüşüyor. Bu çerçevede toplam 378 başvuru arasından finale kalan 10 farklı mücevher tasarımı, 1 - 7 Temmuz tarihleri arasında Pekin Expo 2019’da yer alan Türkiye Pavilyonu’nda ziyaret edilebilecek.
3 Temmuz, Türk Günü ilan edildi
Pekin EXPO 2019 kapsamında Türk ve Çinli mücevher oyuncuları ile tasarımcılarının bir araya gelebilmesi amacıyla 3 Temmuz tarihi, “Türk Günü” olarak ilan edilerek 100 kişilik özel bir davet düzenlenecek. Davet kapsamında İstanbul’dan Pekin’e getirilen 10 farklı mücevher tasarımı, Çinli modellerin katılacağı bir defile ile Türkiye Pavilyonu’ndaki Bahçehane’de davetlilere tanıtılacak.
“Asyalı Mücevher Birlikleri Başkanlarını İstanbul’da ağırlayacağız”
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Atasay Kamer, yaptığı değerlendirmede Türk mücevherini her fırsatta dünyanın dört bir yanındaki uluslararası etkinliklerde sergilemeyi önemsediklerinin altını çizerek şunları dile getirdi:
“Türk mücevher sektörü 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle Hindistan, Çin, ABD ve Rusya’nın ardından beşinci büyük Pazar, Hindistan ve Çin’in ardından üçüncü büyük üretici ve İtalya ile birlikte ikinci büyük ihracatçı konumunda olan stratejik bir sektördür. Kaliteli işçiliğe ve büyük bir üretim gücüne sahip bir sektör olarak yıl içinde birçok farklı ülkeden satınalmacıyı İstanbul’da ağırlıyor, yaşadıkları ülkelere mini roadshowlar düzenliyoruz. Çin pazarı da bizler için hedef pazarlardan biridir. Geçen sene Çin’e gerçekleştirdiğimiz mücevher ihracatı 65,4 milyon dolar seviyesindeyken bu yılın yalnızca ilk 5 ayında Çin’e 128,5 milyon dolar mücevher ihracatına imza attık. Pekin EXPO 2019’a katılarak Asya pazarındaki yerimizi güçlendirmek adına büyük bir adım attık. Asya pazarı ile ticari ilişkilerimizi perçinleyecek asıl adımı Ekim ayında 41 ülkenin katılımıyla İstanbul’da düzenlenecek 8. Asean Gem & Jewellery President’s Summit (8. Asya Mücevher İhracatçıları Birlikleri Başkanları Zirvesi) ile atacağız. Bu zirve ile Asya’daki mücevher birliklerinin başkanlarını iki gün boyunca İstanbul’da ağırlayıp ticari ilişkilerimiz geliştirerek ülke ekonomisine katma değer sağlayacağız.”

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