HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türk mühendisleri geliştirdi! İlk yerli ve milli askeri motor teslim edildi

Türk mühendisleri geliştirdi! İlk yerli ve milli askeri motor teslim edildi

02.02.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen BMC Power firmasının ürettiği 400 beygir gücündeki ilk yerli askeri motorlar teslim edildi. Türkiye'nin ilk yerli seri üretim askeri kara aracı motorunun ismi ise "Tuna" oldu. İşte haberin detayları...

Türk mühendisleri geliştirdi! İlk yerli ve milli askeri motor teslim edildi

Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ilk seri üretim yerli ve milli motora "Tuna" ismi verildi, ilk motorların sevkiyatı yapıldı.

Tuna motorunun ilk sevkiyatı için BMC Power'ın Arifiye tesislerinde gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yöneticileri, projede görev alan alt yüklenicilerin temsilcileri ve BMC Power çalışanları katıldı.

Türk mühendisleri geliştirdi! Teslimat başlıyor Türk mühendisleri geliştirdi! Teslimat başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, törende yaptığı konuşmada, motorun seri olarak teslim edilmesinin, Türk savunma sanayisinin nasıl bir takım olabildiğinin Türkiye ve dünyaya gösterilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Yüksek teknolojili ve katma değerli üretimde "yapamayız" zihniyetinin çok geride kaldığını dile getiren Tüfekci, "Bu teslimatla kendi tasarım ve üretim kabiliyetimizle neler yapabileceğimizi de göstermiş oluyoruz." dedi.

1

Tüfekci, bu motorların güçlendireceği platformlardan başlayarak Batu, Utku ve Azra gibi motor projeleriyle, Altay tankı başta olmak üzere, yerli ve milli platformların güçlendirileceğini belirtti.

Sosyal medyadan duyurdu! 'Motorunu çalıştırdı, sıra uçuşta' Sosyal medyadan duyurdu! 'Motorunu çalıştırdı, sıra uçuşta'

"KALP NEYSE MOTOR O"

BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, BMC'nin 1964'ten başlayan hikayesinde bugün yeni bir zirveye ulaşıldığını vurguladı.

"Tasarım ve parçaları başkasına ait motorlar üretirken, tasarımı ve aşağı yukarı tüm kritik parçaları bize ait bir motoru tasarlayıp üretimini yapar noktaya geldik." diyen Yalçıntaş, "Bir insanda kalp neyse araçta da motor ve güç grubu o. Bir askeri platformun motorunu yerli üretebilmek çok büyük bir onur. Bu, motorların kullanımı hakkında, bunların takıldığı platformlar hakkında kimse bir şey dayatamayacak demek." ifadelerini kullandı.

BMC Power'ın geleceğe yön veren bir şirket haline dönüştüğünü dile getiren Yalçıntaş, kısa süre sonra Fırtına obüsüne yerli motorlar takılacağını, yakında Altay tanklarının seri üretim teslimatlarına başlayacaklarını bildirdi.

Yalçıntaş, bugüne kadar Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Motoru (TTZA) olarak bilinen projeye yeni isim verilmesine ilişkin olarak da "Kardeşlerinin ismi vardı. Ailenin en küçüğü buydu, belki o yüzden bir ismi yoktu. Ailemizin en küçük üyesine bugünden itibaren bir isim koymuş oluyoruz. Kendini ispat ediyor, bir platforma güç veriyor dolayısıyla bir isim hak ediyor. O nedenle bir isim vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2

"DOSTA DÜŞMANA MESAJ"

2023 yılı BMC'nin yılı olacağını belirten Yalçıntaş, "Binbir özenle attığımız tohumların yeşerdiğini, fidana dönüştüğünü görüyoruz. 2023'te birçok fidanımız olacak, ilerde köklü ağaçlara dönüşecek." şeklinde konuştu.

Yerli motorların Arifiye'den, Sakarya'dan teslim edilmesinin çok önemli ve sembolik olduğunu dile getiren Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"Arifiye fabrikası Türkiye'nin göz bebeğidir. Çok farklı, önemli yeri vardır. Bu motorlar milli motorlardır ve çok büyük ölçüde yerli motorlardır. Bu anlamda ekonomik bağımsızlığın sembolü olan motorlardır. Arzu ettiğimiz şekilde, hiçbir başka devletin herhangi bir kısıtlamasına tabi olmadan kullanabileceğimiz motorlardır. Bu, ekonomik bağımsızlıktır. Sakarya, Türkiye'nin bağımsızlığında çok önemli bir rol oynamaktadır, bağımsızlığımızın dönüm noktasıdır. Milli bağımsızlığımızın dönüm noktası olan Sakarya, savunmadaki ekonomik bağımsızlığımın bir göstergesi olmaktadır. Bu, dosta da düşmana da bir mesajdır."

"YERLİ MOTOR YOLCULUĞU DEVAM EDECEK"

BMC Power Genel Müdürü Mustafa Kaval da güç ve aktarma sistemleri konusunda dışa bağımlılığı asgari seviyeye çekmek üzere faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Şirket olarak 400'den 1500 beygire kadar güç grubu projeleri yürüttüklerini ifade eden Kaval, Tuna motoru için 2018 yılı kasım ayında geliştirme çalışmalarına başlandığını, Erzurum ve Antalya gibi farklı iklim ve coğrafi koşullarda yol testleri yapıldığını anlattı.

3

Proje kapsamında ilk 20 motorun sevkiyata hazır hale getirildiği bilgisini veren Kaval, şöyle konuştu:

"6 yıllık genç şirketimizin ilk seri üretim motorları Vuran araçlarına entegre edilmek üzere yola çıkacak. Araçlar daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Böylece ilk kez yerli motorlu bir taktik tekerlerli araç Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş olacak. Bugüne kadar tasarım ve test faaliyetleri ağırlıklı yürütülen çalışmalarımızda seri üretim yolculuğumuz başladı. Azra, Utku ve Batu motorları ile diğer projelerle de bu yolculuk devam edecek."

Törenin ardından BMC Tuğra kamyonlarına yüklenen yerli motorlar BMC Vuran çok amaçlı zırhlı araçlara entegre edilmek üzere firmanın İzmir'deki fabrikasına sevk edildi. Motorlardan ilk aşamada 90 adet teslim edilecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rekabet Kurulu'ndan Google hakkında soruşturmaRekabet Kurulu'ndan Google hakkında soruşturma
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandıBolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildiGültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi
Anahtar Kelimeler:
motor bmc

En Çok Okunan Haberler

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

İç çamaşırsız tarzıyla nefes kesti! Tamamen transparan...

İşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındı

İşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındı

Memurlar için ek zamda çerçeve çiziliyor!

Memurlar için ek zamda çerçeve çiziliyor!

Vahşet! 3 kişi kafalarından vurulmuş halde bulundu

Vahşet! 3 kişi kafalarından vurulmuş halde bulundu

Son dakika: 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Son dakika: 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Sürekli değişiyor! İstanbul için kar yağışında son tahminler geldi

Sürekli değişiyor! İstanbul için kar yağışında son tahminler geldi

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.