Türk mutfağının eşsiz lezzetleri Madrid'de tanıtıldı

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de Türk mutfağının eşsiz lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü Madrid Temsilciliği ve Intercontinental Hotel'in iş birliği ile ekim ayının her pazar günü yapılacak şekilde organize edilen "Türk mutfağı" tanıtımına katılım yoğun oldu.

Türk mutfağı tanıtımıyla ilgili yapılan ikinci hafta etkinliğine katılan Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Türkiye'yi tanıtım çalışmaları çerçevesinde Türk yemeklerini tanıtım faaliyeti düzenlediklerini belirterek "Buraya gelen müşterilere bir Türk lezzeti sunmak arzusundayız. Aldığımız tepkiler çok güzel. İleriki dönemlerde de farklı ortaklarla devam ettirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Madrid'in merkezindeki otelin geleneksel olarak pazar günleri organize ettiği kahvaltı-öğle yemeğinde kurulan Türk köşesinde müşterilere her hafta farklı tatlar sunuluyor.

