Türk pilotlarla ilgili önemli karar! 6 ay boyunca kabul edilmeyecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türk pilotların yabancı şirketlere geçiş başvurularının 6 ay kabul edilmeyeceği yönünde karar aldı.

Yaz sezonu ile birlikte havayolu şirketlerinin ekip planlaması, uçuş operasyonlarının aksamaması ve uçuş güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için SGHM, ekip geçişleri yönetmeliğinde bazı maddeleri değiştirdi.

6 AY BOYUNCA İZİN VERİLMEYECEK

Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede başta Türk pilotları olmak üzere kabin ekiplerinin yabancı havayolu şirketlerine geçişi zorlaştırıldı. Değişen maddeye göre, uçuş ekiplerinin bağlı bulundukları havayolu şirketlerinden izin belgesi olmaksızın ayrılarak yabancı havayolu şirketlerinde katılmak isteyen uçuş ekiplerinin geçiş için başvuruları en az 6 ay süreyle kabul edilmeyecek. (DHA)



