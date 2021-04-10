Türk Polis Teşkilatı ne zaman, kim tarafından kuruldu? İşte Polis Teşkilatının tarihi

Türk Polis Teşkilatı bu yıl 176 yaşına giriyor. Milletimiz için oldukça kıymetli olan Polis Haftası'nda teşkilatta görev alan tüm polislerin günü kutlanacak. Peki, Türk Polis Teşkilatı ne zaman kuruldu? İşte Polis Teşkilatı'nın tarihi...

TÜRK POLİS TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?

Yeniçeri Ocağının 1826 yılında kaldırılmasının ardından, İstanbul'da Asakiri Muntazama-i Hassa (Asakir-i Mansure-i Muhammediye) isimli ve polisiye hizmetleri de yapmak üzere yeni bir Askeri teşkilat kurulmuş, Serasker denilen bu teşkilatın komutanı, iç güvenliğin sağlanmasına ait Yeniçeri Ağası'nın yetkilerine sahip olmuştur. Böylece Yeniçeriler ve Yeniçeri Ağası yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ve Serasker geçmiştir.

Polis Teşkilatinin kuruluşu 10 Nisan 1845'de (12 REBİ - ÜL EVVEL 1261) İstanbul'da "POLİS" adıyla bir teşkilat kurulmuş, yeni kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazıyla duyurulmuştur.

Türk Polis Teşkilatı Genel müdürlük, üst kurum ve yönetim bakımından İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır.