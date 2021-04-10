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Türk Polis Teşkilatı ne zaman, kim tarafından kuruldu? İşte Polis Teşkilatının tarihi

10.04.2021 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Nisan 1845 yılından kurulan Polis Teşkilatı günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Güvenliğimizi emanet ettiğimiz Türk Polisi bu yıl 176 yaşına giriyor. Polis Haftası kapsamında, teşkilatta görev alan tüm polislerin günü kutlanacak. Peki, Türk Polis Teşkilatı ne zaman, kim tarafından kuruldu? İşte Polis Teşkilatının tarihi...

Türk Polis Teşkilatı ne zaman, kim tarafından kuruldu? İşte Polis Teşkilatının tarihi

Türk Polis Teşkilatı bu yıl 176 yaşına giriyor. Milletimiz için oldukça kıymetli olan Polis Haftası'nda teşkilatta görev alan tüm polislerin günü kutlanacak. Peki, Türk Polis Teşkilatı ne zaman kuruldu? İşte Polis Teşkilatı'nın tarihi...

TÜRK POLİS TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?

Yeniçeri Ocağının 1826 yılında kaldırılmasının ardından, İstanbul'da Asakiri Muntazama-i Hassa (Asakir-i Mansure-i Muhammediye) isimli ve polisiye hizmetleri de yapmak üzere yeni bir Askeri teşkilat kurulmuş, Serasker denilen bu teşkilatın komutanı, iç güvenliğin sağlanmasına ait Yeniçeri Ağası'nın yetkilerine sahip olmuştur. Böylece Yeniçeriler ve Yeniçeri Ağası yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ve Serasker geçmiştir.

Polis Teşkilatinin kuruluşu 10 Nisan 1845'de (12 REBİ - ÜL EVVEL 1261) İstanbul'da "POLİS" adıyla bir teşkilat kurulmuş, yeni kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazıyla duyurulmuştur.
Türk Polis Teşkilatı Genel müdürlük, üst kurum ve yönetim bakımından İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır.

EGM bünyesinde Ana Komuta Kontrol, Strateji Geliştirme, Arşiv, Asayiş, Bilgi İşlem, Dış İlişkiler, Güvenlik, Haberleşme, Havacılık, İdari ve Mali işler, İkmal-Bakım, İnşaat-Emlak, İnterpol, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele, Koruma, Kriminal, Özel Harekât, Personel, Sağlık İşleri, Sivil Savunma, Sosyal Hizmetler, Teftiş Kurulu, Terörle Mücadele Harekât, Trafik Eğitim ve Araştırma, Trafik ve Denetleme, Yabancılar Hudut İltica Daireleri vardır. Taşra teşkilatını ise, il emniyet müdürlükleri ve ilçe emniyet amirlikleri oluşturur.

Kurumun yapılanması iki şekilde olmuştur. Birincisi Merkez Teşkilatı ve ikincisi ise Taşra Teşkilatı'dır. Merkez Teşkilatı, Daire Başkanlıkları şeklinde yapılanmıştır. Taşra Teşkilatı ise 81 ilde İl Emniyet Müdürlükleri olarak faaliyet göstermektedir.
Merkez Teşkilatı'ndaki daire başkanlıklarının bazıları direkt olarak emniyet genel müdürüne bağlıdır. Bazıları ise 5 adet emniyet genel müdür yardımcısına bağlı olarak hizmet vermektedir. Taşra teşkilatında ise illerin başında il emniyet müdürü bulunmakta ve ildeki bütün buraya bağlıdır.

Türkiye sınırları içerisinde, belediye teşkilatlanması tamamlanmış olan il, ilçe ve beldelerde güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Daha küçük birimlerin ve yapılaşmaya açılmamış alanların güvenliği ise Jandarma Genel Komutanlığı, sahil ve denizlerimizde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sağlanmaktadır.

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